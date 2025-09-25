ABC afirma que “Jimmy Kimmel Live!” acumuló 6,3 millones de espectadores en su transmisión de regreso a la noche

Por Brian Stelter, CNN

El primer episodio nuevo de “Jimmy Kimmel Live!” desde su suspensión tuvo un promedio de 6,3 millones de espectadores a través de la televisión tradicional, más de tres veces la audiencia televisiva típica del programa, a pesar de que fue suspendido en docenas de mercados.

En el grupo demográfico clave para los anunciantes, los espectadores de entre 18 y 49 años, el programa obtuvo su “episodio programado regularmente más alto en más de 10 años”, dijo ABC este miércoles.

En YouTube, Kimmel ha obtenido más de un millón de visualizaciones por hora. Combinando ABC, YouTube y las redes sociales, su monólogo sobre la libertad de expresión en Estados Unidos ha llegado a decenas de millones de personas, y el número de visualizaciones sigue aumentando.

Los índices de audiencia preliminares de Nielsen, que aumentarán más adelante una vez que se calcule la audiencia a pedido, son aún más notables porque la transmisión de Kimmel no se mostró en decenas de estaciones locales afiliadas a ABC.

Dos grandes grupos de estaciones de televisión, Nexstar y Sinclair, siguen controlando los programas de entrevistas, y esos grupos tienen estaciones afiliadas a ABC que llegan a aproximadamente el 23 % de los hogares estadounidenses con televisión.

Los espectadores curiosos de esos mercados probablemente recurrieron a YouTube y otras plataformas de transmisión para ver el monólogo de casi 30 minutos de duración de Kimmel.

El video del monólogo ha sido visto más de 15 millones de veces en YouTube hasta ahora, lo que lo convierte en el monólogo más visto de Kimmel de todos los tiempos en la plataforma.

Anteriormente, el video de YouTube más visto de Kimmel fue en el que, entre lágrimas, reveló la enfermedad cardíaca de su hijo Billy hace ocho años.

Esta historia ha sido actualizada con contexto adicional.

Elizabeth Wagmeister de CNN contribuyó con este informe.

