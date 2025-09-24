Trump exige investigación sobre presunto “triple sabotaje” en la ONU

Por Alejandra Jaramillo, CNN

El presidente Donald Trump exigió una investigación tras lo que describió como un “triple sabotaje” durante su visita a la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes. En redes sociales afirmó que una serie de fallos técnicos, que incluyeron una escalera mecánica detenida, un fallo del teleprompter y problemas de audio, fueron actos deliberados para socavar su credibilidad.

“¡UNA VERGÜENZA REAL ocurrió ayer en las Naciones Unidas! ¡No uno, ni dos, sino tres eventos muy siniestros!”, dijo Trump en una publicación en Truth Social este miércoles, detallando la serie de eventos.

Durante su discurso el martes por la mañana en Nueva York, Trump comenzó haciendo referencia a los problemas técnicos: “Estas son las dos cosas que recibí de las Naciones Unidas: una escalera mecánica defectuosa y un teleprompter defectuoso”. El exmandatario amplió el tema en una publicación en sus redes sociales, donde también mencionó el problema de un audio “totalmente desincronizado”.

CNN ha contactado al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para obtener comentarios.

Las pequeñas quejas del presidente reflejan su hostilidad general hacia el organismo internacional, cuya eficacia cuestionó repetidamente esta semana. “No me extraña que las Naciones Unidas no hayan podido cumplir con la función para la que fueron creadas”, dijo Trump en su publicación, criticando los problemas técnicos.

“Primero, la escalera mecánica que sube a la Sala Principal de Conferencias se detuvo de golpe”, dijo. “Es sorprendente que Melania y yo no hayamos caído de frente sobre los bordes afilados de esos escalones de acero. Solo evitamos el desastre porque ambos nos sujetábamos con fuerza del pasamanos”.

“Esto fue, sin duda, un sabotaje”, continuó, haciendo referencia a un reporte del London Times publicado el fin de semana, que señalaba que empleados de la ONU habían bromeado sobre apagar las escaleras eléctricas y los ascensores para la llegada de Trump. “¡Las personas que hicieron esto deberían ser arrestadas!”

Un portavoz de la ONU dijo el martes que “un mecanismo de seguridad incorporado” en la escalera mecánica se activó, provocando que se detuviera cuando el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump intentaron usarla.

En una extensa nota, el portavoz del secretario general de la ONU, Stephane Dujarric, explicó que el mecanismo pudo haber sido activado por un camarógrafo de la delegación estadounidense.

Trump luego explicó que el teleprompter estaba completamente apagado cuando fue a dar su discurso ante la Asamblea General el martes.

El gobierno de Estados Unidos y la ONU discreparon sobre quién fue responsable del pequeño fallo técnico. Un funcionario de la ONU dijo que correspondía a la Casa Blanca operar el teleprompter del presidente, mientras que un funcionario de la Casa Blanca afirmó que era un aparato de la ONU.

Si bien el teleprompter finalmente empezó a funcionar, Trump afirmó que, tras sus declaraciones, le informaron que “el sonido estaba completamente apagado en el auditorio donde se pronunció el discurso, y que los líderes mundiales, a menos que usaran los auriculares de los intérpretes, no podían oír nada”.

Trump anunció que enviaría una carta a los líderes de la ONU, exigiendo una investigación y la preservación de las cintas de seguridad de la escalera mecánica. Señaló que el Servicio Secreto de Estados Unidos está involucrado en la situación.

“Esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU”, declaró el presidente. “Deberían estar avergonzados. Estoy enviando una copia de esta carta al secretario general y exijo una investigación inmediata”.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, dijo este miércoles que la embajada, en apoyo a la investigación del Servicio Secreto, envió demandas formales al secretario general de la ONU, António Guterres, sobre las dificultades técnicas, que, según él, incluyen interrupciones del discurso de Trump con interpretación al portugués.

“Estados Unidos no tolerará amenazas a nuestra seguridad ni a nuestra dignidad en foros internacionales; esperamos una cooperación rápida y una acción decisiva”, añadió el embajador en una serie de publicaciones en X, en el mismo tono que el presidente. “Estos fallos son inaceptables y sintomáticos de una institución quebrada que plantea graves riesgos para la seguridad”.

Las exigencias incluyen los resultados de una investigación interna de la ONU sobre la detención de la escalera mecánica, “incluyendo quién o qué la hizo detenerse y si se trató de un sabotaje intencional”; y explicaciones sobre los problemas de interpretación de idiomas y del teleprompter.

La Casa Blanca también solicitó una investigación el martes por la tarde. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, expresó su preocupación sobre si el incidente fue intencional en una publicación en redes sociales: “Si alguien en la ONU detuvo intencionalmente la escalera mecánica mientras el presidente y la primera dama subían, debe ser despedido e investigado de inmediato”.

Para respaldar su afirmación, Leavitt compartió una captura de pantalla de un artículo del periódico británico The Times publicado dos días antes que decía: “Para celebrar la llegada de Trump, el personal de la ONU bromeó diciendo que podrían apagar las escaleras mecánicas y los ascensores y simplemente decirle que se quedaron sin dinero, por lo que tiene que subir las escaleras”.

