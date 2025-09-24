Las 5 cosas que debes saber este 24 de septiembre: discursos de Trump y Petro en la ONU, autismo en Cuba y regreso de Kimmel

CNN Español

Trump habló ante la ONU en un discurso marcado por ataques a Maduro y al narcotráfico en Venezuela, críticas a la ONU y a la migración, así como por la defensa de sus políticas arancelarias y energéticas, y el rechazo a la solución de dos Estados en Medio Oriente.

Durante su intervención en la ONU, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una dura crítica contra la política antidrogas de Estados Unidos, acusando a Washington de usar el combate al narcotráfico como un pretexto para imponer violencia en América Latina. Denunció que el reciente despliegue militar estadounidense en el mar Caribe incluyó ataques contra embarcaciones “desarmadas de migrantes”, y pidió que se abran “procesos penales” contra funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump. Mientras hablaba, la comitiva estadounidense se retiró del recinto.

Contrario a lo que parece que Donald Trump cree, en Cuba sí hay autismo. Durante años, el sistema médico estatal de la isla ha operado clínicas para tratar a cubanos con autismo y ha llevado adelante campañas para que la población tome conciencia sobre este trastorno neurológico del desarrollo. “Corre el rumor, y no sé si es cierto, de que en Cuba no tienen Tylenol porque no tienen dinero para comprarlo. Y prácticamente no tienen autismo”, dijo Trump. Eso es falso.

CNN identificó a más de 100 niños ciudadanos estadounidenses, desde recién nacidos hasta adolescentes, que se quedaron varados y sin la compañía de sus padres debido a las políticas inmigratoria de Trump en 2025, según una revisión de campañas de financiación colectiva verificadas, registros públicos y entrevistas con familias, amigos, abogados de inmigración y activistas. Investigación de CNN.

Jimmy Kimmel regresó a su programa nocturno con un monólogo elocuente y emotivo. Criticó los esfuerzos “antiestadounidenses” para restringir la libertad de expresión en el país y señaló que no moderará sus críticas al presidente después de una suspensión de casi una semana de su programa en medio de la presión de la administración Trump.

Taxis solo para mujeres en Ciudad de México: una acción contra la violencia

En medio de brutales ataques a taxistas mujeres, un equipo de madre e hija ha creado un servicio de taxis solo para clientes del sexo femenino y que compite con las aplicaciones de viajes compartidos como Uber.

Muere Claudia Cardinale, estrella de “8½” y ‘El gatopardo’, a los 87 años

La aclamada actriz italiana Claudia Cardinale, quien protagonizó algunas de las películas europeas más celebradas de las décadas de 1960 y 1970, ha fallecido, informó AFP el martes. Tenía 87 años.

El mortal tifón Ragasa azota la costa densamente poblada del sur de China luego de dejar al menos 17 muertos en Taiwán

El tifón Ragasa, que hace unos días fue la tormenta más fuerte del planeta en lo que va de año, ha azotado islas remotas de Filipinas y las regiones montañosas de Taiwán. Dejó una estela de daños, causó inundaciones fatales en Taiwán, donde hay al menos 17 muertos y 124 desaparecidos y ha obligado a evacuar a casi dos millones de personas en el sur de China.

90 %

Google afirma que el 90 % de los trabajadores tecnológicos ahora utilizan IA en el trabajo.

“Amo a mi país, pero en este momento, no reconozco a mi país”

—Lo dojo Angelina Jolie, quien habló sobre el debate sobre la libertad de expresión que se está llevando a cabo en Estados Unidos.

Así van los avances en la remodelación del estadio Azteca para la Copa del Mundo 2026

La agencia Getty Images difundió fotografías de los avances en la remodelación del estadio Azteca de la Ciudad de México para la Copa del Mundo 2026. El inmueble albergará la inauguración del torneo y recibirá otros cuatro juegos del Mundial.

🧠 La respuesta del quiz es: A. La cerveza Michelob Ultra, de Anheuser-Busch, ha superado a su rival, Modelo Especial, en ventas minoristas en EE.UU. por volumen durante el período anual que termina el 14 de septiembre, según datos de Circana vistos por CNN.

