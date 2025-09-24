La nueva postura de Trump sobre Ucrania busca presionar a Putin, pese a la falta de sanciones o ayuda militar

Por Kevin Liptak, CNN

El abrupto cambio de postura del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre la guerra de Ucrania esta semana se produjo en medio de una renovada frustración con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y tiene como objetivo ejercer más presión sobre Moscú para que se siente a la mesa de negociaciones, según funcionarios estadounidenses.

Al declarar públicamente que Ucrania puede recuperar todo su territorio —una postura que pocos líderes de la OTAN comparten, al menos sin un cambio drástico en la dinámica en el campo de batalla— Trump espera impulsar el proceso para que ambas partes lleguen a un acuerdo de paz, según los funcionarios.

Queda por ver si la nueva postura de Trump realmente resultará en una nueva ronda de conversaciones. Ni el presidente ni los altos funcionarios anticiparon que vaya a haber nuevas medidas por parte de Estados Unidos, como más sanciones a Rusia o nueva ayuda militar masiva para Ucrania, cosas que podrían ayudar a cambiar el rumbo de la guerra.

Y entre varios funcionarios europeos, la nueva postura del presidente se interpretó menos como una muestra de solidaridad y más como una forma de distanciarse por completo de la guerra. Muchos señalaron que las condiciones económicas que Trump mencionó en su publicación del martes en Truth Social han estado vigentes durante meses.

“En cualquier caso, les deseo lo mejor a ambos países”, escribió Trump en su mensaje.

En los últimos días, el presidente de EE.UU. se ha mostrado más molesto, tanto en público como en privado, porque Putin no ha accedido a reunirse para conversar con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tras sugerir que estaba dispuesto a hacerlo durante su cumbre con Trump en Alaska, el mes pasado.

Además, Trump ha reconocido que la guerra en Ucrania ha sido más difícil de resolver de lo que esperaba, una admisión inusual para un presidente que generalmente se resiste a admitir que se equivocó.

Si bien la postura de Trump sobre quién es el culpable de la guerra ha oscilado como un péndulo entre Putin y Zelensky, ahora parece molesto porque su relación personal con el líder ruso no ha dado resultados para poner fin a la guerra.

Pero más allá de su cambio de postura público, Trump no ha tomado medidas que puedan marcar la diferencia en la práctica.

El presidente se mantiene firme en que no se impondrán nuevas sanciones estadounidenses a Moscú hasta que las naciones europeas suspendan sus compras de energía rusa.

Y no ha anticipado ninguna nueva asistencia militar importante, sino que ha promocionado su nuevo sistema mediante el cual las naciones de la OTAN compran equipo estadounidense que luego se envía a Ucrania.

