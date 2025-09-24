El mortal tifón Ragasa azota la costa densamente poblada del sur de China luego de dejar 14 muertos en Taiwán

Por Jessie Yeung, CNN

Un enorme tifón que ya causó inundaciones fatales en Taiwán, donde hay 14 muertos y 124 desaparecidos, está azotando una de las costas más densamente pobladas del mundo, causando vientos huracanados y fuertes lluvias a ciudades del sur de China, como Hong Kong y Shenzhen.

El tifón Ragasa, que hace unos días fue la tormenta más fuerte del planeta en lo que va de año, ha azotado islas remotas de Filipinas y las regiones montañosas de Taiwán. Ha dejado una estela de daños, provocando deslizamientos de tierra y enormes olas, y ha obligado a evacuar a más de un millón de personas en el sur de China.

Un lago se desbordó este martes en el condado de Hualien, al este de Taiwán, causando una inundación masiva en el municipio cercano que mató al menos a una docena de personas y dejó a los rescatistas luchando por localizar a más de cien que seguían desaparecidos el miércoles por la mañana, hora local.

A medida que la tormenta se acercaba al centro financiero internacional de Hong Kong la madrugada del miércoles, trajo consigo vientos huracanados que derribaron árboles y arrancaron andamios de los edificios, alcanzando ráfagas máximas de 168 kilómetros por hora (104,39 mph). Un reportero de CNN desde el terreno vio olas golpeando la acera cerca del emblemático puerto de Hong Kong.

Un video que circula en redes sociales parece mostrar cómo las marejadas ciclónicas destrozaron las puertas de cristal de un hotel junto al mar, con enormes olas que irrumpieron en el vestíbulo y arrastraron a la gente. CNN no puede verificar el video de forma independiente y se ha puesto en contacto con el hotel para obtener comentarios.

Los vientos fueron la causa por la que Hong Kong y Macao —con más de 8 millones de habitantes en conjunto— emitan su alerta máxima de huracán, con escuelas, comercios y transporte público prácticamente cerrados. Las marejadas ciclónicas podrían alcanzar hasta cuatro metros en algunas zonas el miércoles, advirtió el Observatorio de Hong Kong.

Otras ciudades de la costa sur de China también se preparan para el impacto. La provincia de Guangdong, al sur del país, evacuó a más de un millón de personas el martes por la noche antes de la llegada del tifón, y más de 10.000 embarcaciones fueron reubicadas en aguas más seguras para evitar la tormenta. Más de 38.000 bomberos están de guardia, según el medio estatal Xinhua.

El barro queda en las calles a medida que las aguas de la inundación retroceden en Hualien el 24 de septiembre de 2025, tras el estallido de un lago barrera.

Aunque esta región está densamente poblada, con decenas de millones de personas potencialmente afectadas por el tifón, también está bien preparada. Estas ciudades se encuentran frecuentemente en las zonas de tormenta y han desarrollado infraestructuras sofisticadas para combatir los peligros relacionados con el clima, incluyendo una vasta red de drenaje de US$ 3.800 millones que ha salvado a Hong Kong de inundaciones que hace décadas solían costar vidas y causar una destrucción generalizada.

Este año ha sido particularmente tormentoso. Hong Kong suele experimentar unos seis tifones al año, pero Ragasa marca el noveno tifón en lo que va de año, según la Universidad de la Ciudad de Hong Kong.

Cuando la tormenta, también conocida como tifón Nando, tocó tierra por primera vez en el norte de Filipinas, era el equivalente a un huracán de categoría 5, tan grande que podía verse fácilmente desde el espacio, con imágenes que mostraban el ojo de la tormenta en medio de una gigantesca nube blanca.

Desde entonces se ha debilitado ligeramente, pero otra tormenta llamada Opong se está intensificando ahora en Filipinas después de Ragasa.

Hasta el momento se han reportado cuatro muertes en Filipinas, que aún están siendo verificadas, según la Agencia Filipina de Noticias estatal.

