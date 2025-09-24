El Gobierno de Trump presentó un plan de paz para Gaza a los líderes árabes

Por Jennifer Hansler, CNN

El Gobierno Trump presentó un plan de paz de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza a los líderes árabes en una reunión en la Asamblea General de la ONU el martes, dijo el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, el miércoles.

Witkoff expresó confianza en que habría “algún tipo de avance” en los próximos días, pero no dio detalles.

“Tuvimos una sesión muy productiva”, dijo Witkoff sobre la reunión entre el presidente Donald Trump y una delegación estadounidense con líderes árabes.

“Presentamos lo que llamamos el plan Trump de 21 puntos para la paz en Medio Oriente, en Gaza”, dijo Witkoff en la cumbre Concordia en Nueva York.

“Creo que aborda las preocupaciones israelíes, así como las preocupaciones de todos los vecinos de la región”, dijo Witkoff. “Y tenemos esperanza, y podría decir incluso confianza, de que en los próximos días podremos anunciar algún tipo de avance”.

Noticia en desarrollo