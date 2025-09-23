Las 5 cosas que debes saber este 23 de septiembre: asamblea de la ONU, vuelve Kimmel, Balón de Oro y paracetamol

CNN en Español

Vuelve Jimmy Kimmel. Macron anuncia que Francia reconoce un Estado palestino. El aumento del valor de las visas H-1B desata el pánico en India. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El actual clima prebélico entre Venezuela y EE.UU., recrudecido después de que el Gobierno de Donald Trump ordenara atacar ya en tres ocasiones a unos barcos supuestamente dedicados al narcotráfico en aguas del Caribe, no parece que vaya a figurar entre los temas prioritarios en la Semana de Alto Nivel de la ONU, que comenzó este lunes.

“Jimmy Kimmel Live!” volverá a emitirse por ABC la noche del martes, informó la cadena en un comunicado. El lunes, antes del anuncio de su regreso, más de 400 artistas, entre ellos Tom Hanks, Meryl Streep y Jennifer Aniston, firmaron una carta abierta en apoyo a Kimmel organizada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

El presidente Donald Trump anunció el lunes que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos notificará a los médicos que el uso de acetaminofeno (también denominado genéricamente como paracetamol) durante el embarazo “puede estar asociado con un riesgo muy elevado de autismo”, a pesar de décadas de evidencia que demuestran su seguridad.

Una ola de pánico y confusión se ha extendido por las comunidades indias y la industria tecnológica global tras la sorpresiva orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer una tarifa de US$ 100.000 para la visa H-1B. El día del anuncio oficial, el desconcierto culminó en escenas caóticas como la ocurrida a bordo de un vuelo de Emirates de San Francisco a Dubai.

El músico Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B King, y el DJ Jorge Luis Herrera, ambos colombianos, fueron hallados muertos en México tras desaparecer la semana pasada en medio de una gira por el país, confirmaron este lunes las autoridades. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, había pedido el domingo apoyo a su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, para localizar a los dos artistas colombianos desaparecidos.

¿Cuál es la película que ha dominado la taquilla en EE.UU. por dos fines de semana seguidos?

A. “The Long Walk”

B. “Demon Slayer: Infinity Castle”

C. “Him”

D. “Downton Abbey: The Grand Finale”

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí ganan el Balón de Oro

El francés Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro que entrega la revista France Football al mejor jugador de la temporada pasada. Se suma a los triunfos del PSG como mejor club masculino del año y de Luis Enrique, su DT, como el mejor entrenador. La española Aitana Bonmatí, del FC Barcelona, volvió a ganar en la categoría femenina.

Una historia de cocina y migración: chef oaxaqueño vivió décadas en EE.UU. y decidió volver a México

El chef oaxaqueño Mario Carrera regresó a Miahuatlán tras 30 años en EE.UU. Migró indocumentado, trabajó en Miami y, ante la ofensiva inmigratoria, eligió volver a México para “vivir en paz”.

Tom Holland sufre una contusión en el set de “Spider-Man: Brand New Day” y pausan el rodaje, según reportes

El actor Tom Holland sufrió una contusión el viernes en el set de rodaje de la película “Spider-Man: Brand New Day”, lo que obligó a pausar la producción, según informó inicialmente The Hollywood Reporter.

10

La NASA presentó a las 10 personas, seleccionadas de un grupo de 8.000 solicitantes, que se unirán al cuerpo de astronautas de la agencia mientras esta se apresura a regresar a la Luna antes de intentar una misión tripulada sin precedentes a Marte.

“Ha llegado el momento. Por eso, fiel al compromiso histórico de mi país con Medio Oriente y con la paz entre israelíes y palestinos, declaro que, hoy, Francia reconoce al Estado de Palestina”

–El presidente Emmanuel Macron declaró el lunes ante la ONU el reconocimiento formal de un Estado palestino por parte de Francia, una decisión que llega en medio de la indignación por el asedio israelí en Gaza.

Imágenes muestran eclipse parcial solar en Nueva Zelandia

Imágenes de la Dunedin Astronomical Society muestran el eclipse parcial solar que fue visto en Nueva Zelandia y algunos países del Pacífico.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: B. “”Demon Slayer: Infinity Castle” siguió en el puesto número 1 de la taquilla, recaudando US$ 17,3 millones de viernes a domingo y llevando su total a US$ 104,73 millones tras nueve días en cines de EE.UU.

