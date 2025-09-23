Cómo ver el regreso de “Jimmy Kimmel Live!”

Por Lisa Respers France, CNN

Jimmy Kimmel volverá con su programa nocturno en ABC este martes, tras una suspensión abrupta la semana pasada.

Se espera que Kimmel aborde la controversia que surgió después de que sectores conservadores criticaran un comentario en uno de sus monólogos sobre las reacciones del movimiento MAGA al asesinato de Charlie Kirk, según una fuente familiarizada con los planes del comediante.

Aunque muchos quieren escuchar lo que dirá, no todos podrán ver el programa cuando salga al aire.

Sinclair, el grupo mediático conservador que posee más de 30 estaciones afiliadas a ABC en Estados Unidos, incluyendo en Washington, así como en algunos mercados de California, Texas, Florida e Illinois, anunció que no transmitirá el regreso de Kimmel al horario nocturno.

Nexstar, que la semana pasada dijo que dejaría de transmitir el programa, también posee decenas de estaciones afiliadas a ABC. La compañía aún no ha confirmado si transmitirá el show este martes.

“Jimmy Kimmel Live!” se transmite a las 11:35 p.m. ET / 10:35 p.m. CT en ABC. Quienes aún cuentan con televisión tradicional pueden verlo en vivo, o también se puede ver en streaming a través de DirecTV, Hulu + Live TV o Fubo.

El programa también publica segmentos extendidos en YouTube y en ABC.com.

Todavía no se ha confirmado quiénes serán los invitados en el episodio del martes por la noche.

