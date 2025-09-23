23 mineros quedan atrapados tras el colapso de una mina en Antioquia, Colombia

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El colapso de una mina ocurrido la mañana del lunes en el departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, mantiene atrapados a 23 mineros, informó la Alcaldía de Segovia este martes en un comunicado.

Los trabajadores “se encuentran en buen estado de salud” y en comunicación con el exterior, dijo la Alcaldía. Vía telefónica, reciben asistencia médica y, dentro del lugar, tienen acceso a alimentos, hidratación, mantas térmicas, aire comprimido y sistemas de ventilación que siguen funcionando, agregó.

De acuerdo con el comunicado, las labores de rescate se llevan a cabo en tres turnos y en ellas participan personal de la empresa propietaria de la mina y funcionarios de la Agencia Nacional de Minería y de la propia Alcaldía.

“Estas acciones se desarrollan bajo protocolos de seguridad y sostenimiento, avanzando en la remoción de material para lograr la salida segura de los mineros”, señaló la nota de prensa.

CNN contactó tanto a la Alcaldía como a la Agencia para pedir más información y está en espera de respuesta.

El colapso ocurrió el lunes alrededor de las 11:00 de la mañana, hora local, en el acceso principal de la mina.

La situación se suma a otros hechos similares ocurridos a lo largo del año en Colombia. En julio, 18 mineros quedaron atrapados y, después de un operativo de 12 horas, fueron rescatados tras el derrumbe en una mina en la localidad de Remedios, también ubicada en el departamento de Antioquia.

