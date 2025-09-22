Macron anuncia que Francia reconoce un Estado palestino

Por Billy Stockwell, CNN

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes que Francia ha reconocido formalmente un Estado palestino.

“Ha llegado el momento. Por eso, fiel al compromiso histórico, histórico de mi país con Medio Oriente y con la paz entre israelíes y palestinos. Por eso declaro que hoy, Francia reconoce al Estado de Palestina”, dijo Macron, hablando en una cumbre sobre la solución de dos Estados en Nueva York.

La medida sigue a la de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, que reconocieron formalmente al estado de Palestina el domingo, provocando fuertes críticas de Israel. Se espera que varias naciones más declaren su apoyo más tarde el lunes.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Noticia en desarrollo