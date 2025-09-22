Las 5 cosas que debes saber este 22 de septiembre: Estado palestino, visas H-1B, huracán Gabrielle, balón de oro y más

Por CNN en Español

Más países reconocen un Estado palestino. Se reactiva la temporada de huracanes en el Atlántico. Maduro envía carta a Trump. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente de EE.UU. Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y una serie de altos funcionarios del Gobierno prometieron el domingo que la misión del activista conservador Charlie Kirk solo se fortalecería tras su asesinato. En un homenaje fúnebre en Glendale, Arizona, al que asistieron decenas de miles de simpatizantes, Kirk fue descrito repetidamente como un mártir. Estos son los momentos más destacados.

El más reciente esfuerzo del presidente de EE.UU. Donald Trump por reformar el sistema de inmigración legal del país —incrementar la tarifa de las solicitudes de visa H-1B de US$ 215 a US$ 100.000— podría asestar un duro golpe a algunas industrias que dependen de trabajadores extranjeros calificados.

Reino Unido, Canadá y Australia anunciaron el domingo el reconocimiento formal del Estado de Palestina, en un intento de aumentar la presión sobre Israel mientras continúa su campaña mortal en Gaza a pesar de la indignación internacional. Los tres países –todos aliados históricos de Israel durante décadas– también expresaron una profunda frustración por la falta de avances hacia una solución de dos Estados.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, escribió al presidente de EE.UU., Donald Trump, días después de un ataque estadounidense contra una presunta embarcación de narcotráfico, y ofreció entablar un diálogo directo con el enviado especial Richard Grenell. En la carta, compartida en Telegram por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y confirmada a CNN por una fuente estadounidense con conocimiento del tema, Maduro niega cualquier vínculo con el narcotráfico.

El huracán Gabrielle avanza por el Atlántico central, alimentándose de aguas cálidas, pero se espera que permanezca lejos de tierra firme. Mientras Gabrielle gira, hay señales de que el Atlántico comienza a activarse tras una extraña calma durante la primera mitad de septiembre. Además, el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. vigila otras dos ondas tropicales que podrían acercar sus efectos a la costa en los próximos días.

Este lunes se entrega el Balón de Oro 2025: horarios y cómo ver

El Balón de Oro de la revista France Football en colaboración con la UEFA premiará a los mejores futbolistas de la temporada 2024-2025 mediante distintas categoría

Un niño de 3 años fue hallado solo en la calle y nunca conoció su origen; 48 años después, su hijo busca develar el misterio

Cuando Matías Lanchas estaba en jardín de infantes, le pidieron una tarea que, a simple vista, parecía sencilla: armar su árbol genealógico. Décadas después, esa tarea sigue incompleta.

Excluida de Eurovisión, Rusia organiza el concurso de canciones rival “Intervision”

Los cantantes de “Intervision” provendrán de 23 países que representan a más de la mitad de la población mundial, incluidos China, India y Brasil, y competirán por un premio en efectivo de 30 millones de rublos (US$ 360.000).

4,5 millones

Es el número de solicitudes de registro que recibió la FIFA en septiembre para la preventa de boletos de la Copa del Mundo 2026, que se jugará en EE.UU., México y Canadá.

“Amenazar a los medios diciendo que les vas a quitar la licencia, eso no es lo que representa Estados Unidos. Tenemos libertad de expresión, libertad de prensa. Hay que defender eso”

— Lo dijo el representante republicano Don Bacon en entrevista con Manu Raju de CNN.

Descubren nueva zona de crianza de tiburones blancos en Nueva York

Científicos confirmaron una rara zona de cría de tiburón blanco frente a la costa de los Hamptons, Nueva York, donde están marcando ejemplares jóvenes para rastrear sus movimientos con fines de conservación. Los avistamientos de estos depredadores han aumentado en el noreste.

