La banda AKB48 lanza un sencillo generado por IA después de que los fans lo prefirieran a una canción escrita por un humano

La popular “girl band” japonesa AKB48 lanzó un sencillo creado con IA, después de que resultara más popular entre los fans que una canción rival escrita por el famoso productor de J-pop Yasushi Akimoto.

Como parte de una competencia de composición en un programa de Nippon TV llamado “Akimoto Yasushi vs IA Akimoto Yasushi: Concurso de Producción de Nueva Canción de AKB48”, la IA —una versión de Gemini de Google— fue entrenada con la biblioteca de letras de Akimoto y sus declaraciones públicas en entrevistas para desarrollar su propia voz creativa.

La creación de la IA, “Omoide Scroll” (“Memory Scroll”), descrita en los medios japoneses como una canción techno-pop sobre el desamor en la era de los smartphones, obtuvo 14.225 votos de un total de 24.760, según los organizadores.

La propia canción de Akimoto, titulada “Cecil” y descrita como una pieza de estilo retro en la que una chica canta sobre su admiración por otra chica, recibió 10.535 votos.

Tras conocerse el resultado, Akimoto dijo: “¿Cómo se supone que debo reaccionar ante esto? Es decepcionante, la escribí con todo mi esfuerzo”.

Sin embargo, anteriormente había sugerido que estaría abierto a inspirarse en la IA.

“Si la IA puede escribir una mejor canción, eso me haría feliz. Quiero verla y pensar: ‘¡Nunca se me habría ocurrido!’ Nos ayudará a decidir en qué dirección debería ir AKB a continuación”, dijo antes de que se anunciara el resultado de la votación.

Y la IA “Akimoto” fue humilde en la victoria.

“La IA es buena para derivar el ‘mayor denominador común’ a partir de datos pasados. Quizás, al perder, el yo real estaba tratando de mostrar algo nuevo”, dijo.

A lo que el Akimoto humano respondió en broma: “Oh, cállate”.

AKB48 se ha mantenido bastante neutral en el enfrentamiento de los Akimoto, pero la banda publicó en su cuenta oficial de X: “Gracias por ver el programa especial de Nippon TV ‘Yasushi Akimoto × IA: Yasushi Akimoto vs. AKB48 Nuevo Duelo de Canciones’. Sorprendentemente, la ganadora fue la IA Yasushi Akimoto”.

En cuanto a los fans de la banda, la mayoría de los comentarios en redes sociales expresaron entusiasmo por el lanzamiento de la canción generada por IA.

“Para ser honesto, parece que esta se venderá mejor. Siento que tiene algo que las canciones recientes de Akimoto han estado perdiendo”, escribió uno.

AKB48 es el grupo pop más grande del mundo, con más de 120 integrantes.

Tienen edades que van desde la adolescencia hasta mediados de los 20 años y se dividen en equipos para rotar presentaciones. Cuando “se gradúan”, son reemplazadas por aprendices.

Las jóvenes son favoritas de los anunciantes, vendiendo de todo, desde chocolate hasta teléfonos móviles, e incluso apareciendo en videos de reclutamiento para las fuerzas armadas japonesas y promoviendo bonos del Gobierno.

También han generado su propio manga, videojuegos y varios grupos hermanos, como SNH48 de Shanghái, JKT48 de Yakarta y MNL48 de Manila.

