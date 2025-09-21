Esta es la lista completa de futbolistas nominados al Balón de Oro 2025

Por César López, CNN en Español

La revista France Football entregará este lunes los premios Balón de Oro, los galardones más prestigiosos que existen a nivel individual en el fútbol.

La distinción, que se entrega desde 1956 para los hombres y desde 2018 para las mujeres, también incluye categorías como el premio al mejor futbolista joven, al mejor portero, al mejor goleador y al mejor entrenador, entre otros.

Esta es la lista completa de nominados para la ceremonia que se realizará en el Théâtre du Châtelet de París, Francia.

Mariona Caldentey (Arsenal)

Leah Williamson (Arsenal)

Chloe Kelly (Arsenal)

Steph Catley (Arsenal)

Emily Fox (Arsenal)

Alessia Russo (Arsenal)

Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Alexia Putellas (Barcelona)

Patri Guijarro (Barcelona)

Claudia Pina (Barcelona)

Ewa Pajor (Barcelona)

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Pernille Harder (Bayern Munich)

Klara Buhl (Bayern Munich)

Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)

Lucy Bronze (Chelsea)

Hannah Hampton (Chelsea)

Sandy Baltimore (Chelsea)

Esther González (Gotham)

Cristiana Girelli (Juventus)

Temwa Chawinga (Kansas City Current)

Melchie Dumornay (Lyon)

Lindsey Heaps (Lyon)

Barbra Banda (Orlando Pride)

Marta (Orlando Pride)

Amanda Gutierres (Palmeiras)

Clara Mateo (Paris FC)

Caroline Weir (Real Madrid)

Sofia Cantore (Washington Spirit)

Viktor Gyökeres (Arsenal)

Declan Rice (Arsenal)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Raphinha (Barcelona)

Pedri (Barcelona)

Lamine Yamal (Barcelona)

Harry Kane (Bayern Munich)

Michael Olise (Bayern Munich)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Cole Palmer (Chelsea)

Denzel Dumfries (Inter Milan)

Lautaro Martínez (Inter Milan)

Ousmane Dembélé (PSG)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Achraf Hakimi (PSG)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Désiré Doué (PSG)

Nuno Mendes (PSG)

Joao Neves (PSG)

Fabián Ruiz (PSG)

Vitinha (PSG)

Florian Wirtz (Liverpool)

Mohamed Salah (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Erling Haaland (Man City)

Scott McTominay (Napoli)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Michelle Agyemang (Brighton/Arsenal)

Linda Caicedo (Real Madrid)

Wieke Kaptein (Chelsea)

Vicky López (Barcelona)

Claudia Martínez Ovando (Club Olimpia de Paraguay)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Lamine Yamal (Barcelona)

Ayyoub Bouaddi (Lille)

Désiré Doué (PSG)

Estevao Willian (Chelsea)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Rodrigo Mora (Porto)

Joao Neves (PSG)

Kenan Yildiz (Juventus)

Ann-Katrin Berger (Gotham FC)

Cata Coll (Barcelona)

Hannah Hampton (Chelsea)

Chiamaka Nnadozie (Brighton)

Daphne van Domselaar (Arsenal)

Alisson Becker (Liverpool)

Yassine Bounou (Al-Hilal)

Lucas Chevalier (Lille)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

David Raya (Arsenal)

Matz Sels (Nottingham Forest)

Yann Sommer (Inter Milan)

Sonia Bompastor (Chelsea)

Arthur Elias (Brazil)

Justine Madugu (Nigeria)

Renee Slegers (Arsenal)

Sarina Wiegman (England)

Antonio Conte (Napoli)

Luis Enrique (Paris St-Germain)

Hansi Flick (Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Arne Slot (Liverpool)

Arsenal (Inglaterra)

Barcelona (España)

Chelsea (Inglaterra)

Lyon (Francia)

Orlando Pride (Estados Unidos)

Barcelona (España)

Botafogo (Brasil)

Chelsea (Inglaterra)

Liverpool (Inglaterra)

PSG (Francia)

