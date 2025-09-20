‘Ola de problemas’: con la cosecha lista, la guerra comercial de Trump lleva a algunos agricultores al borde del abismo

Por Eric Bradner, Andrew Seger, Nicky Robertson y Jeremy Herb, CNN

Agricultores de todo el país advierten cada vez con más urgencia que enfrentarán graves consecuencias si no reciben ayuda para vender la abundante cosecha de este año, que muchos ya han comenzado a recolectar.

Los acuerdos comerciales que muchos esperaban que se concretaran rápidamente después de que el presidente Donald Trump impusiera aranceles a algunos de los principales clientes agrícolas de Estados Unidos no se han concretado. Un rescate agrícola no es seguro en el Capitolio. Y los agricultores, muchos de los cuales votaron por Trump, dicen que el tiempo se agota.

“Parece que todo se ha estancado durante el verano”, dijo Brian Warpup, quien cultiva maíz y soja en su granja de 1.578 hectáreas en el noreste de Indiana. “Siempre tenemos la esperanza de que esas negociaciones avancen, pero ahora que la cosecha está aquí, la paciencia podría agotarse”.

En todo Estados Unidos, los agricultores describen circunstancias cada vez más graves derivadas de una confluencia de factores: guerras comerciales, la ofensiva migratoria de Trump, inflación y las altas tasas de interés.

Aunque los desafíos varían en diferentes partes del país, en algunos casos, los agricultores, especialmente en la Costa Oeste, tienen dificultades para recolectar la cosecha. Otros, principalmente en el Medio Oeste, afirman que no pueden vender lo que han producido. Y muchos se apresuran a encontrar almacenamiento.

Esto ha provocado presiones que recuerdan las guerras comerciales del primer Gobierno de Trump, cuando el Gobierno federal gastó miles de millones en rescates para los agricultores.

China, el mayor comprador de soja del mundo, se negó este año a comprar soja estadounidense —una exportación crucial que, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, tuvo un valor de casi US$ 25.000 millones el año pasado—, y optó por Brasil como parte de la respuesta de Beijing a los aranceles que Trump impuso a los productos chinos en febrero.

Ese conflicto se suma a los desafíos que los agricultores ya enfrentaban al comenzar la temporada: los precios de los productos básicos son bajos en comparación con los máximos de 2022, mientras que los precios de los fertilizantes, semillas y equipos han subido. Las altas tasas de interés agravan aún más la presión financiera.

La soja que los agricultores no pueden vender debe almacenarse, y muchos dicen que les faltan silos para granos. Warpup dijo que se está apresurando a vender maíz que normalmente almacenaría hasta la primavera para hacer espacio para más soja.

Otros podrían enfrentar costos aún mayores al pagar por el almacenamiento en elevadores de grano.

Ryan Frieders, agricultor de maíz y soja en Illinois, dijo que las preocupaciones por el almacenamiento son “como una ola de problemas que se acerca a Illinois”.

Las quiebras agrícolas podrían aumentar. Aumentaron un 55 % el año pasado, según la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas. Ryan Loy, economista de extensión de la División de Agricultura de la Universidad de Arkansas, quien monitorea las quiebras agrícolas, afirmó en julio que estas volvieron a aumentar en el primer trimestre de 2025.

“Esto significará que habrá agricultores que se encuentren al límite de sus posibilidades, incapaces de cumplir con sus obligaciones financieras”, declaró Caleb Ragland, agricultor de soja de Kentucky y presidente de la Asociación Americana de la Soja, quien ha votado por Trump en todas las elecciones presidenciales desde 2016.

Datos de los CDC muestran que los agricultores ya enfrentan tasas de suicidio más altas que el resto de la población general, algo que Ragland dice que lamentablemente podría volver a surgir en la situación actual. “Verán agricultores que deciden quitarse la vida”, dijo Ragland.

Muchos agricultores esperan soluciones en Washington y en Trump, a quien apoyaron abrumadoramente en las elecciones del año pasado.

Funcionarios de Trump encabezados por el secretario del Tesoro Scott Bessent se reunieron esta semana con una delegación china para conversaciones comerciales en Madrid, España, aunque no está claro si las partes lograron un acuerdo que podría conducir a compras chinas de soja. Trump aparentemente reconoció el problema en una publicación de Truth Social el mes pasado donde dijo que esperaba que China “cuadruplicara rápidamente sus pedidos de soja”.

La Ley de Trump llamada “Gran y Hermoso Proyecto de Ley” incluye un aumento de US$ 59.000 millones en el gasto durante la próxima década para mejoras en la red de seguridad agrícola, así como exenciones fiscales para equipos. Sin embargo, asesores legislativos dicen que esos aumentos de fondos no entrarán en vigor hasta la cosecha del próximo año, y muchos agricultores manifestaron que necesitan asistencia más inmediata.

“Esta no es una crisis agrícola común. La llamamos ‘farmageddon’, y realmente es una época difícil”, dijo Joe Jennings, director ejecutivo de Daitaas Holdings, una empresa de tecnología agrícola y software con sede en Memphis, Tennessee.

En el Capitolio, los asesores dicen que hay discusiones en marcha entre legisladores y funcionarios de Trump sobre cómo ayudar a los agricultores. La Ley Agrícola de 2018, que se ha extendido dos veces, expirará el 30 de septiembre, aunque no parece que una nueva versión de la legislación esté cerca de finalizar.

El presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, John Boozman, ha dicho que “todo está sobre la mesa” para tratar de abordar el problema. “Nuestros esfuerzos constantes y continuos para recopilar la opinión de los agricultores siempre han resultado tremendamente útiles, ya que dejamos claro al Gobierno y a los colegas en el Congreso cuán grave es la situación en las zonas rurales de EE.UU.”, dijo el republicano de Arkansas en un comunicado a CNN.

Los legisladores también han propuesto algunas soluciones innovadoras. El presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, Glenn “GT” Thompson, sugirió recientemente en una entrevista con la publicación especializada Agri-Pulse que el gobierno podría intervenir de otras maneras, incluyendo el uso de los ingresos recaudados de los aranceles para ayudar a los agricultores.

Pero asesores legislativos demócratas dicen que no está claro cómo funcionaría un plan y que probablemente necesitaría la aprobación del Congreso. Una vía para ayudar a los agricultores en situación financiera es la Corporación de Crédito para Productos Básicos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), un programa que permite al Gobierno compensar las pérdidas de los agricultores. El problema, dijeron los asesores, es que dar ese paso requeriría que el Gobierno reconociera que sus políticas comerciales están perjudicando a los agricultores.

Los demócratas del Congreso han argumentado que la forma más rápida de ayudar a los agricultores es que Trump ponga fin a su guerra comercial con China.

“Nuetros agricultores han pasado generaciones construyendo estos mercados de exportación, solo para que se cierren por aranceles improvisados”, dijo la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, la principal demócrata en la Comisión de Agricultura del Senado, en un comunicado a CNN. “Aprendimos de la guerra comercial durante el primer mandato del presidente que estos mercados no se recuperan de la noche a la mañana”.

Los republicanos del Congreso en su mayoría han evitado criticar la guerra comercial de Trump con China, y la Cámara de Representantes votó la semana pasada a favor de una disposición que restringe el poder del Congreso para impugnar los aranceles de Trump hasta el próximo marzo.

Pero el problema se está volviendo demasiado grande para ignorarlo.

“Representando a un estado agrícola, esto tiene consecuencias muy directas, particularmente en Asia porque es un mercado enorme —el 60 % de la soja de Dakota del Sur se exporta principalmente a China, y ese mercado ahora está cerrado”, dijo el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, en una entrevista la semana pasada con Punchbowl News. “Así que vamos a tener algunos problemas reales en zonas agrícolas con respecto al comercio y los mercados en general”.

Los agricultores estadounidenses también experimentaron la inestabilidad de las guerras comerciales de su país durante el primer mandato de Trump.

En 2018 y 2019, el primer Gobierno de Trump pagó miles de millones a los agricultores que fueron perjudicados por las guerras comerciales que el presidente inició. Fueron “sobornos para silenciarlos”, dijo Chris Gibbs, un agricultor de Ohio que anteriormente fue presidente republicano del condado de Shelby y votó por Trump en 2016, pero que cambió de partido y ahora es presidente demócrata del condado.

Aun así, en las elecciones de 2024, los agricultores apoyaron abrumadoramente a Trump. Ganó entre los votantes rurales por 40 puntos porcentuales, según una encuesta del Pew Research Center.

Gibbs señaló las repetidas promesas de la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, de que se avecina una “edad dorada de la agricultura estadounidense”.

“Bueno, los agricultores no pueden esperar más”, dijo. “Están apretados con el flujo de efectivo. Están teniendo problemas para renovar préstamos — préstamos de productos básicos. Estamos en un lío — un lío de flujo de efectivo. Y los agricultores no van a poder pagar las cuentas. Así que el Gobierno necesita encontrar algunas soluciones”.

Afirmó que dejar a los agricultores suplicando por un rescate es antitético a una industria que está en el núcleo de la identidad de Estados Unidos.

Los agricultores, dijo Gibbs, “son personas independientes. Son personas orgullosas. Y lo peor que quieren hacer es acudir al gobierno por un rescate. Sin embargo, aquí estamos una vez más”.

El Índice Barómetro de la Economía Agrícola de la Universidad de Purdue-CME Group, una encuesta mensual que mide la confianza de los agricultores reveló el mes pasado que, por tercer mes consecutivo, los agricultores estadounidenses se sienten menos optimistas sobre el futuro de la economía agrícola, después de que dicha encuesta registrara en mayo su nivel más alto en cuatro años. Este máximo en cuatro años se debió en parte al optimismo de que las exportaciones agrícolas estadounidenses aumentarían en los próximos años.

La encuesta de agosto encontró una marcada división entre los productores de ganado, que no están viendo las mismas caídas drásticas de precios y cierres de mercados, y las operaciones de cultivos.

Eric Euken, un agricultor de séptima generación en el oeste de Iowa con 303 hectáreas de maíz y 242 hectáreas de soja, dijo que los cerdos y el ganado están compensando las pérdidas de maíz y soja este año.

Pero, dijo Euken: “No sabemos qué va a pasar de un día a otro”.

Euken, quien dijo que votó por Trump en lugar de la exvicepresidenta Kamala Harris en 2024, pero no votó por Trump en 2020, dijo que aunque sabía que avecinaban aranceles, “no anticipó que fuera tan grave como es”.

“La situación actual es difícil debido a la falta de mercados o de lugares donde comercializar nuestros cultivos”, declaró Euken. “Y es en cierto modo el Gobierno el que nos puso en esa situación. Así que lamento culpar al contribuyente estadounidense, pero si quieren que sobrevivamos, vamos a necesitar ayuda”.

Aun así, dijo que no está seguro de que Trump esté dispuesto a rescatar a los agricultores una segunda vez, porque para Trump, con un mandato limitado, “ya no importa”, dijo.

“La última vez que tuvimos rescates, fue para su propio beneficio, para asegurar votos futuros”, dijo Euken. “Comprar un voto futuro no le va a ayudar en nada”.

