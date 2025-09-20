La Casa Blanca está “100 % segura” de que el acuerdo de TikTok está cerrado: el algoritmo será controlado por EE.UU.

Por Betsy Klein, CNN

La Casa Blanca está “100 % segura” de que el acuerdo sobre TikTok con China es definitivo y se firmará pronto, dijo este sábado la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien anunció nuevos detalles clave de ese acuerdo, incluyendo planes para que EE.UU. controle el algoritmo de la aplicación.

“Estamos 100 % seguros de que el acuerdo está cerrado. Ahora solo falta que se firme, y el equipo del presidente está trabajando con sus homólogos chinos para lograrlo”, dijo Leavitt durante una aparición en “Saturday in America with Kayleigh McEnany”, de Fox News.

Y agregó: “Solo necesitamos que este acuerdo se firme, y eso ocurrirá, se los anticipo, en los próximos días”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, habló con el presidente de China, Xi Jinping, el viernes para discutir el acuerdo. A principios de este año, el Congreso de EE.UU. aprobó un proyecto de ley que prohíbe la popular aplicación de redes sociales en EE.UU. a menos que venda aproximadamente el 80 % de sus activos a inversionistas estadounidenses.

Los datos y la privacidad de la aplicación en EE.UU., anunció Leavitt este sábado, “serán gestionados por una de las mayores empresas tecnológicas de Estados Unidos, Oracle, y el algoritmo también será controlado por Estados Unidos”.

La aplicación, dijo Leavitt, “será mayoritariamente propiedad de estadounidenses en Estados Unidos”.

Se espera que un consorcio de inversionistas, incluyendo Oracle, Andreesen Horowitz y Silver Lake, posea una participación del 80 % en TikTok.

Habrá una junta directiva de siete miembros controlando la aplicación en EE.UU., dijo también Leavitt, la cual incluirá a seis estadounidenses.

Se espera que el acuerdo también siente las bases para la primera reunión presencial entre Trump y Xi desde que Trump regresó al cargo. Según Trump, ambos líderes se reunirán el próximo mes en la Cumbre de la APEC, en Corea del Sur.

El viernes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, había emitido un comunicado que parecía sugerir que Xi utilizaría el acuerdo sobre TikTok para obtener concesiones.

El comunicado chino citó a Xi diciendo a Trump que Beijing “estaría complacida de ver que negociaciones comerciales productivas acordes con las reglas de mercado conduzcan a una solución que cumpla con las leyes y regulaciones de China y tenga en cuenta los intereses de ambas partes”.

Según la misma fuente, Xi también pidió a Estados Unidos “abstenerse de imponer restricciones comerciales unilaterales” y “proporcionar un entorno abierto, justo y no discriminatorio para los inversores chinos”.

