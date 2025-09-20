El mercado de pasteles de luna de US$ 1.000 millones de Asia se revoluciona inspirado en el pistacho y el chocolate Dubai

Por Rebecca Cairns, CNN

La barra de chocolate de Dubai rellena de postre, famosa en TikTok, ha tenido muchos imitadores.

Su textura crujiente de chocolate y pistacho ha inspirado todo, desde batidos hasta croissants.

Ahora, Conspiracy Chocolate, con sede en Hong Kong, lo vuelve a imaginar: esta vez, como un pastel de luna.

La marca bean-to-bar, lanzada por la pareja obsesionada con el chocolate Amit Oz y Celine Herren en 2018, ha producido pasteles de luna que se parecen más al dulce chino tradicional, que generalmente se hace con pasta de semillas de loto dulce y yema de huevo de pato salada en una masa suave.

Pero este año, el dúo quería hacer algo más divertido y accesible.

Durante cuatro meses, Conspiracy Chocolate desarrolló su propia versión de la barra de chocolate rellena de knafeh de FIX Dessert, con sede en Dubai, y según dice, es menos dulce y elimina el tahini para lograr un sabor a pistacho más concentrado en su pasta de nueces casera.

Con un enfoque creativo en sabores y texturas, Oz y Herren querían crear un producto que rindiera homenaje al pastel de luna original, con más de mil años de historia y que forma parte integral del Festival del Medio Otoño en muchos hogares asiáticos.

Por ejemplo, en el centro del pastel de luna, una bola de mermelada de frambuesa recubierta de chocolate negro ofrece un contraste ácido con los sabores más intensos y evoca la simbólica luna llena, tradicionalmente representada por la yema de huevo salada.

“Tiene mucha tradición detrás y realmente debemos respetar la tradición del pastel de luna”, comentó Oz.

Conspiracy Chocolate no es el único que se suma a esta tendencia: los fabricantes de postres de Hong Kong Dulce Vida y Soulgood Bakery también ofrecen productos de mediados de otoño inspirados en el chocolate de Dubai.

“Hemos oído que la gente no está gastando mucho en el mercado de pasteles de luna”, afirma Anjaylia Chan, fundadora de Soulgood Bakery.

Las ventas de pasteles de luna han fluctuado durante la última década y, tras la recuperación poscovid, cayeron un 9 % en 2024. “Pero, al mismo tiempo, para nuestra marca, nuestro posicionamiento es innovar constantemente”, indicó.

Soulgood Bakery ha vendido pasteles de luna tradicionales en el pasado, pero al igual que Conspiracy Chocolate, decidió crear algo más distintivo.

Su pastel de luna de queso vasco está disponible en siete sabores, incluyendo pistacho de Dubai. “Queremos entusiasmar a nuestros clientes”, añade Chan.

Las principales marcas hoteleras de la región también se están sumando a la acción, incluido el Mandarin Oriental Kuala Lumpur con un pastel de luna de chocolate de Dubai, el chocolate con sal marina con sabor a praliné kunafa de pistacho del Singapore Marriott Tang Plaza Hotel y una versión de chocolate con pistacho kunafa del Four Seasons Hotel Singapore.

Los sabores novedosos “despiertan la curiosidad” y generan entusiasmo, pero “los pasteles de luna tradicionales marcan la temporada”, manifestó a CNN en un correo electrónico Summer Lo, director de alimentos y bebidas del Four Seasons Hotel de Singapur.

Si bien no todos nombran al chocolate de Dubai como su inspiración, docenas de fabricantes de pasteles de luna están incorporando pistacho en sus ofertas este año: desde Häagan-Dazs, pionero del pastel de luna de helado, hasta Maxims, una de las marcas de pasteles de luna más vendidas de Hong Kong.

Cada año, las marcas se inspiran en alimentos de moda para crear versiones alternativas y actualizadas de las delicias tradicionales para los “clientes que buscan variedad”, dice Mandy Hu, profesora asociada de la Universidad China de Hong Kong (CUHK) y directora de su Centro de Información del Consumidor.

Los sabores de moda rara vez reemplazan a los tradicionales en esta industria multimillonaria, pero generan entusiasmo y atraen a nuevos consumidores, especialmente a los más jóvenes, afirma Hu.

Las redes sociales ofrecen una forma rápida de analizar el mercado y podrían ayudar a las nuevas marcas a entrar en un espacio saturado donde los fabricantes tradicionales suelen dominar los sabores tradicionales, añade.

“Si quieres destacarte del resto de competidores, necesitas ofrecer algo diferente”, sostiene Hu.

A principios de este año, los tribunales alemanes dictaminaron que cualquier producto con la marca “chocolate de Dubai” debe provenir de Dubai para evitar engaños a los clientes.

La demanda de este chocolate ha alcanzado tal extremo que ahora están apareciendo imitaciones: el mes pasado se encontraron falsificaciones que se hacían pasar por la imitación de la barra de knafeh del fabricante árabe de dulces Le Damas en supermercados británicos, que fueron retiradas del mercado por la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido.

Sarah Hamouda, cofundadora de FIX Dessert Chocolatier, dice que si bien le preocupan los productos que explotan su marca en un intento de estafar a la gente, le encanta ver cómo las empresas y las personas de todo el mundo están adoptando enfoques creativos ante esta tendencia.

“Me encanta especialmente ver a la gente probar los sabores del Medio Oriente del knafeh y el pistacho por primera vez, y cómo estos ingredientes tradicionales se transforman en cada nuevo país y receta”, declaró Hamouda a CNN en una declaración escrita. “Hemos visto de todo, desde cannolis inspirados en el ‘Chocolate de Dubai’ en Italia, hasta stroopwafels en los Países Bajos y pasteles de luna en Malasia”.

Sin embargo, sumarse a esta tendencia puede tener sus desventajas. En abril, el Financial Times informó un aumento interanual del 34 % en los precios del pistacho, a pesar de un incremento del 7 % en la producción, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en parte impulsado por la creciente demanda de chocolate estilo Dubai y productos relacionados.

Conspiracy, con todo, afirma que no ha notado la diferencia. “El peso de la nuez en sí no ha aumentado tanto. Lo que aumenta es la pasta de pistacho, porque la mayoría de quienes intentan recrear el Chocolate de Dubai compran la pasta de pistacho”, que Conspiracy elabora internamente, dice Herren.

La pequeña fábrica tiene como objetivo producir alrededor de 2.000 pasteles de luna durante la temporada, que se venderán a 536 dólares de Hong Kong (US$ 69) la caja de cuatro, hasta finales de septiembre.

Si bien es un producto de temporada, Conspiracy dice que sus pasteles de luna de pistacho son mucho más que una mera novedad.

“Creo que si hubiéramos querido sumarnos a la tendencia, lo habríamos hecho hace un año, cuando estaba en su apogeo. No lo hicimos a propósito”, dice Oz. “Más allá de ser una tendencia, es algo que gusta a la gente y es bueno. Y hay que reconocer que (FIX Desserts) tuvo una buena idea”.

