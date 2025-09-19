Detienen vuelos en Dallas, Texas, por fallas en el radar y las comunicaciones

Por Pete Muntean, Alexandra Skores y Aaron Cooper, CNN

Las fallas en el radar y las comunicaciones en Dallas llevaron a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) a detener los vuelos este viernes por la tarde en los dos aeropuertos más grandes del área.

“La FAA está ralentizando los vuelos hacia Dallas Love Field y el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth debido a un problema de equipo reportado en Dallas TRACON”, dijo la FAA en un comunicado. La FAA está investigando la causa de la falla.

El Control de Aproximación por Radar Terminal se encarga de los vuelos que llegan o salen de los dos aeropuertos.

“Hemos perdido todo el radar y las comunicaciones telefónicas”, dijo el controlador en la torre de Control de Tráfico Aéreo de Dallas Love Field en un audio grabado por LiveATC.net. “No voy a autorizar ninguna salida hasta que podamos establecer un sistema. No tenemos comunicaciones con aproximación en este momento”.

“La aproximación quería que les dijera que detuvieran todas las salidas. No pueden comunicarse con ustedes. Están teniendo algunos problemas de comunicación, creo”, dijo un piloto de Southwest a la torre de Love Field.

“Sí, creo que todo el Metroplex acaba de caerse”, respondió el controlador por radio. “Nos comunicamos con alguien”.

A las 2:00 p.m., hora local, había 273 vuelos retrasados en DFW y 69 en Love Field.

La última alerta disponible públicamente de la Administración Federal de Aviación muestra que los vuelos en Dallas están siendo retrasados en promedio dos horas y 13 minutos, con el mayor retraso alcanzando más de siete horas.

DFW es el tercer aeropuerto más ocupado del mundo y un importante centro de operaciones para American Airlines. Southwest Airlines opera un centro en Love Field.

