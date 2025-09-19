Demandan a Bad Bunny por el uso de la imagen de una casa que aparece en un cortometraje y conciertos

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

Un hombre demandó a la superestrella del reggaetón Bad Bunny en Puerto Rico por el uso de la imagen de una casa para ambientar su material más reciente.

Según la demanda, la vivienda, propiedad de Ramón Carrasco –de 84 años–, también inspiró parte del diseño del escenario que el artista utiliza para su residencia de conciertos “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico, la cual finalizará este sábado.

Carrasco también ha demandado a las empresas Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions.

Según el documento, presentado el 17 de septiembre en un tribunal de la isla caribeña, Carrasco es dueño de la residencia, ubicada en el municipio de Humacao, Puerto Rico, donde se filmó el video “Debí tirar más fotos” del cantautor puertorriqueño, lanzado en enero de 2025. La demanda alega que, en noviembre de 2024, una empleada o representante del artista y de las empresas involucradas, que trabaja buscando locaciones, solicitó permiso para visitar y estudiar su casa, y que posteriormente fue utilizada como set principal para el cortometraje, disponible en YouTube.

La demanda indica que, aunque el hombre accedió a que se realizara la grabación, no se le dieron detalles de la producción, la cual se realizó del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2024. El documento agrega que a Carrasco tampoco se le presentó una propuesta formal ni informal y que no tenía idea de cómo se utilizaría la casa.

La demanda también alega que a Carrasco se le pidió firmar en la pantalla en blanco de un teléfono móvil. Menciona que el hombre no sabe leer ni escribir, pero sí sabe firmar. Según el documento, los demandados se aprovecharon de su limitada educación para engañarlo y no explicarle el contenido de dos contratos a los que se transfirió digitalmente su firma, y que le fueron entregados hasta en julio de 2025.

La demanda indica que Carrasco recibió dos pagos en cheques por las sumas de US$ 2.400 y US$ 2.800. También se alega que durante los conciertos recientes de Bad Bunny en Puerto Rico, se construyó una réplica exacta de su propiedad, la cual, según el expediente, fue construida por el propio Carrasco en la década de 1960.

Según el documento judicial, el uso y la explotación comercial de la imagen de la residencia se han realizado sin contratos válidos ni una compensación “justa”. La demanda sostiene que los demandados obtuvieron millones de dólares en ingresos por el uso de la imagen de su hogar. Por esta razón, Carrasco estima una suma no menor a cinco millones de dólares como daño a sus intereses, así como un millón adicional por la perturbación de su paz y tranquilidad, ya que—según él— la exposición pública de su casa atrajo a un gran número de personas interesadas en tomar fotos y videos sin que él recibiera ningún beneficio.

La demanda concluye explicando que Carrasco no busca perjudicar ni dañar a los demandados, sino que les desea mucho éxito y solo busca una compensación que “proceda en justicia, equidad y derecho”.

CNN ha contactado al abogado de Román Carrasco y a los representantes de Bad Bunny, así como a Rimas Entertainment y Move Concerts, para obtener comentarios y está a la espera de una respuesta; también trabaja para contactar a A1 Productions.

