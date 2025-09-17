Varios agentes resultaron heridos en un tiroteo en el centro de Pensilvania, según una fuente. El sospechoso está muerto

Por Amanda Musa, Danya Gainor y Josh Campbell, CNN

Varios agentes resultaron heridos durante un tiroteo en el centro de Pensilvania y al menos dos fueron trasladados al hospital, dijo a CNN una fuente familiarizada con la situación. El sospechoso del tiroteo está muerto, agregó la fuente.

El incidente parece haber ocurrido mientras los agentes cumplían una orden judicial, según la fuente.

“WellSpan York Hospital está tratando actualmente a dos personas relacionadas con el incidente policial en el municipio de North Codorus”, dijo un portavoz del hospital en un comunicado. “Ambas están en condición grave. Se han implementado protocolos de seguridad reforzados en el hospital”.

Alrededor de las 2:10 p.m., los operadores del 911 recibieron llamadas sobre un incidente policial en el municipio de North Codorus, según Ted Czech, portavoz de la Oficina de Manejo de Emergencias del condado de York. Ese incidente ahora está bajo investigación de la Policía Estatal de Pensilvania, agregó.

El municipio de North Codorus cubre un área de 83 kilómetros cuadrados en el centro de Pensilvania, a unas dos horas y media al oeste de Filadelfia.

La policía fue enviada a Haar Road en Spring Grove, un municipio agrícola del condado de York lleno de graneros pequeños y extensas tierras de cultivo.

Un helicóptero de evacuación médica fue visto en un campo de pasto de la zona, flanqueado por la carretera sinuosa iluminada con las luces intermitentes de varios camiones de bomberos, patrullas y ambulancias que respondieron al llamado.

Las autoridades estatales y del condado no han divulgado información adicional sobre las lesiones ni sobre cómo se desarrolló el incidente.

La forense del condado de York, Pamela Gay, dijo a CNN que su oficina respondió al incidente, pero declinó dar más detalles.

Agentes de la oficina de campo en Harrisburg del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos asistieron en la escena del tiroteo, informó la agencia en un posteo en X.

“Me informaron de la situación que involucra a las fuerzas del orden en el condado de York y me dirijo allá ahora mismo”, dijo este miércoles en X el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.

El fiscal general del estado, Dave Sunday, también publicó en X que estaba “en camino” al incidente.

