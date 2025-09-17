Trump dice que designará al grupo antifascista de extrema izquierda Antifa como una organización terrorista

Por Donald Judd, CNN

El presidente Donald Trump dijo que está designando al grupo antifascista de extrema izquierda Antifa como una organización terrorista, anunciando la medida en su plataforma Truth Social en las primeras horas de la mañana del jueves, hora del Reino Unido.

Trump —quien se encuentra en el extranjero para una visita de Estado formal— insinuó la medida a principios de esta semana en declaraciones desde la Oficina Oval tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

“Me complace informar a nuestros muchos patriotas de EE.UU. que estoy designando a ANTIFA, UN DESASTRE IZQUIERDISTA RADICAL, ENFERMA Y PELIGROSA, COMO UNA IMPORTANTE ORGANIZACIÓN TERRORISTA,” escribió Trump el jueves. “También recomendaré encarecidamente que quienes financian a ANTIFA sean investigados minuciosamente de acuerdo con los más altos estándares y prácticas legales. ¡Gracias por su atención a este asunto!”

No quedó claro de inmediato qué mecanismo usaría Trump para hacer la designación, y Antifa carece de una estructura centralizada o liderazgo definido, lo que hace incierto quién o qué sería exactamente el objetivo.

Varios funcionarios del Gobierno han señalado, tras el asesinato de Kirk, que apuntarán a lo que afirman es un esfuerzo coordinado de la izquierda para incitar a la violencia. Las medidas han provocado protestas de algunos demócratas, quienes alegan que Trump está creando un pretexto para reprimir la disidencia o puntos de vista opuestos.

Noticia en desarrollo…