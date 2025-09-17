El rey de España condena el “sufrimiento indescriptible” en Gaza en unas declaraciones públicas poco habituales

Por Jessie Yeung y Rubén Correa, CNN

El rey Felipe de España condenó el “sufrimiento indescriptible” de los palestinos en Gaza durante una visita a Egipto esta semana, una reprimenda pública poco habitual por parte de un monarca europeo que suele evitar las intervenciones políticas.

“El último episodio de este conflicto, desencadenado por el brutal ataque terrorista contra Israel hace ya casi dos años, ha proyectado una sombra demasiado larga y ha provocado una respuesta con innumerables víctimas, que ha degenerado en una crisis humanitaria insoportable, el sufrimiento indescriptible de cientos de miles de inocentes y la devastación total de Gaza”, afirmó en declaraciones a los residentes españoles en Egipto.

Añadió que España y Egipto esperan facilitar “la coexistencia pacífica, el diálogo y la reconciliación en Medio Oriente”.

Aunque el rey suele mostrar una postura más neutral en muchos temas, el Gobierno español ha expresado cada vez más su apoyo a Gaza y su condena a las acciones militares de Israel a lo largo de la guerra.

En 2024, España, junto con Noruega e Irlanda, reconoció formalmente al Estado palestino, un paso significativo que otros países, como Canadá, Francia y Reino Unido, ahora planean seguir.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también condenó las acciones de Israel en su guerra contra Hamas, calificándolas de “exterminio de un pueblo indefenso” a principios de este mes, según la Associated Press. Israel respondió prohibiendo la entrada al país a dos ministros españoles.

A principios de esta semana, España convocó al embajador israelí en Madrid después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Israel calificara a Sánchez de “antisemita y mentiroso”, a raíz de que Sánchez pidiera a las organizaciones deportivas que consideraran si se debía permitir a Israel seguir participando en competiciones deportivas internacionales, dadas sus operaciones en Gaza.

