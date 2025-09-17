De Shanghái a Buenos Aires en 29 horas: así será el nuevo vuelo “directo” más largo del mundo

Por Chris Lau and Fred He, CNN

China Eastern Airlines comenzó a vender boletos para su nueva ruta que conecta Shanghái y Buenos Aires, en lo que la aerolínea promociona como “el vuelo directo más largo del mundo”.

El vuelo que despega del Aeropuerto Internacional Pudong de Shanghái (PVG) está programado para tardar unas 25,5 horas en llegar al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (EZE), en la capital argentina, mientras que el vuelo de regreso está programado para durar 29 horas, según la aerolínea con sede en Shanghái.

Pero hay un detalle: ambos trayectos incluyen una escala de dos horas en Auckland, Nueva Zelandia, durante la cual los pasajeros pueden bajar del avión para descansar. Es decir, es “directo”, pero no sin escalas.

Varias aerolíneas han intentado reclamar el título del “más largo” como parte de sus campañas de mercadeo, pero la mayoría de los expertos coincide en que el primer puesto pertenece a Singapore Airlines.

El vuelo sin escalas de esa aerolínea entre el aeropuerto Changi, de Singapur, y el JFK, de Nueva York, cubre una distancia de 15.349 kilómetros (9.537 millas) en más de 18 horas, una hazaña que Richard Quest, de CNN, intentó en octubre de 2018.

China Eastern Airlines dijo que su vuelo será “la primera ruta comercial del mundo que conecte ciudades antípodas”, ubicadas en extremos opuestos de la Tierra.

La aerolínea opta por una inusual ruta hacia el sur, a través de algunas de las aguas más remotas del planeta y cerca de la Antártida, una elección que, según la compañía, permitirá ahorrar al menos cuatro horas en el trayecto total.

La ruta, operada con un Boeing 777-300ER de fuselaje ancho, funcionará dos veces por semana a partir del 4 de diciembre, según la aerolínea estatal china.

“La ruta Shanghái Pudong-Auckland-Buenos Aires es vista como una medida importante para construir un nuevo canal de ‘Ruta Aérea de la Seda’ entre Asia-Pacífico y Sudamérica”, añadió la compañía.

Según el sitio de reservas Skyscanner, el vuelo más rápido entre Shanghái y Buenos Aires, ofrecido por Air France y Lufthansa, tarda casi 31 horas, con una escala en París o Amsterdam.

Pero la diferencia se acorta en el viaje de regreso, con otras aerolíneas que ofrecen opciones que van de poco más de 28 horas hasta 33 horas.

La aerolínea china enfrenta bastante competencia en la disputa por el título del “vuelo más largo del mundo”, aunque para muchos viajeros cuanto menos tiempo se pase en el aire, mejor.

La aerolínea insignia de Australia, Qantas, trabaja en un plan conocido como “Proyecto Amanecer”, destinado a desarrollar aviones más adaptados a los patrones de descanso de los pasajeros durante vuelos ultralargos.

La compañía persigue desde hace tiempo el objetivo de volar sin escalas entre Sydney y Londres, ciudades separadas por unos 16.000 kilómetros.

