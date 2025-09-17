Costco advierte sobre la rotura de botellas de prosecco en un aviso de retiro

Por Gordon Ebanks

Costco está retirando del mercado su Prosecco Valdobbiadene de Kirkland Signature, argumentando que las botellas de vino sin abrir podrían “romperse” sin ser tocadas.

En una carta publicada en su sitio web, la compañía advirtió a los clientes en 12 estados del Medio Oeste y el sur que desecharan inmediatamente las botellas “envolviendo la botella sin abrir en toallas de papel y colocándola en una bolsa de plástico antes de colocarla en la basura para evitar el riesgo de vidrios rotos”.

La advertencia estaba dirigida a los clientes que compraron el Prosecco entre el 25 de abril y el 25 de agosto de este año en Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Dakota del Norte, Nebraska, Ohio, Dakota del Sur y Wisconsin.

A los clientes se les dijo que no devolvieran el artículo a una tienda, sino que presentaran el comprobante de compra en una tienda para recibir un reembolso.

No está claro cuántas quejas recibió Costco, si es que recibió alguna, sobre el prosecco roto antes del aviso de retiro.

