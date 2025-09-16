Real Madrid ganó con algo de sufrimiento en la Champions League con dos penales de Mbappé

Por Federico Leiva, CNN en Español

No mereció sufrir tanto. Esa es la primera conclusión que deja el debut del Real Madrid en la Liga de Campeones 2025/2026. El Merengue puso primera en el torneo recibiendo en el Bernabéu al Olympique Marsella de Francia, un rival que no había empezado bien la temporada, y lo derrotó por 2-1.

Xabi Alonso aposto por un 11 dinámico: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Rodrygo, Mbappé y Mastantuono. El equipo respondió bien, con presión intensa muy arriba en el campo y estuvo cerca de ponerse en ventaja con una chilena de Mbappé que se fue cerca.

La lesión de Trent Alexander-Arnold apenas iniciado el juego pudo haber sido un baldazo de agua fría, pero los blancos no cedieron el dominio del juego. Primero, el palo devolvió un tiro de Mastantuono que parecía tener destino de gol; luego, Rulli salvó ante Rodrygo; y más tarde, hizo lo mismo ante Mbappé. Todo eso en los primeros 10 minutos.

Pero fue tan intenso en la presión que, en la primera falla, los visitantes llegaron abajo del arco de Courtois: Weah aprovechó un error de Güler y puso el 0-1 para sorpresa de todos.

Cuando todavía el partido se acomodaba tras la apertura del marcador, Kondogbia cortó claramente con falta a Rodrygo en el área y el árbitro pitó penal: Mbappe no falló y puso el 1-1.

El partido entró entonces en una suerte de pozo, donde a ambos les costó generar peligro.

Mastantuono levantó a todos de la butaca con un par de genialidades y Mbappé y Aubameyang tuvieron en sus pies el tercer gol del partido. Justo antes del descanso, el argentino erró la chance más clara de gol desde que llegó al Real Madrid.

El segundo tiempo volvió a comenzar con un dominio claro de los madridistas y otro tiro al palo, esta vez de Mbappé. Pero el Real Madrid se apagó rápido, motivando los ingresos de Vinicius y Brahim por Rodrygo y Mastantuono.

Allí el Madrid pareció acomodarse mejor, pero entonces Carvajal perdió la cabeza y se fue expulsado por tirarle un cabezazo a Rulli, previa intervención del VAR mediante. La roja no cambió la filosofía de los locales que, con 10 jugadores y mucho menos fútbol, nunca dejaron de intentarlo ante un Marsella que parecía conforme con el empate.

La ecuación cambió recién a 10 minutos del final, con un penal dudoso que acabó por convertir Mbappé. La pelota dio en el brazo de Medina, aunque pareció más accidental que otra cosa.

Vinícius y el delantero francés pudieron sentenciar la historia, pero Rulli, la figura absoluta del partido, se los impidió. Sobre el final hubo espacio para algún susto, con todo el equipo francés asediando el área del Madrid pero sin suerte.

Pese a todo, fue un buen debut para el Real Madrid. Volvió a mostrar esa imagen renovada que pregona Alonso, con presión intensa e inteligencia para recuperar en ataque. Hoy solo le faltó gol ante un arquero rival que se hizo enorme y que solo pudo ser vencido desde los 12 pasos.

Con los primeros tres puntos en el bolsillo el Real Madrid volverá a la acción el sábado por la Liga de España, donde marcha como único puntero con cuatro victorias en igual cantidad de partidos. Luego llegará el turno del Levante y el clásico con el Atlético de Madrid.

Por Champions tendrá que esperar hasta la última semana de septiembre, cuando tenga que emprender un largo viaje hasta casi la frontera china, donde tiene su estadio el Kairat Almaty de Kazajstán, uno de los equipos debutantes en esta edición.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.