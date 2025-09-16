¿Por qué el escándalo de Epstein podría afectar el viaje sin precedentes de Donald Trump al Reino Unido?

Por Christian Edwards, CNN

Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegue al Castillo de Windsor para su segunda visita de estado sin precedentes al Reino Unido este miércoles, habrá una ausencia notable.

Mientras Trump sea recibido por el rey Carlos y el primer ministro, Keir Starmer, cabía esperar que el diplomático que tuvo una participación clave en gran parte de los preparativos estuviera en un segundo plano. Pero ese funcionario, el embajador británico en Washington, fue despedido la semana pasada por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

El despido de Peter Mandelson, figura polarizadora de la izquierda política británica durante años, amenaza con ensombrecer los acontecimientos de la semana, dificultando aún más una cumbre delicada para el asediado Starmer. Lo que se había presentado como una oportunidad para que el gobierno laborista, en apuros, profundizara sus lazos con Estados Unidos ahora corre el riesgo de verse frustrado por las dudas sobre el criterio de Starmer al nombrar a Mandelson, y los propios vínculos de Trump con Epstein.

Por si fuera poco, los anfitriones reales tienen su propia historia con Epstein. El príncipe Andrew, hermano de Carlos, se retiró de la vida pública en 2020 tras conceder una entrevista a la BBC en la que detalló su relación con el financiero caído en desgracia, lo que derivó en acciones legales en Estados Unidos.

El escándalo de Mandelson llega en un mal momento, afirma Olivia O’Sullivan, directora del programa Reino Unido en el Mundo del centro de estudios Chatham House. “Ofrece a los medios de comunicación una información muy inmediata, escandalosa y vinculada a un grave problema político interno, en la que Trump puede centrarse durante su visita”.

Mandelson estaba bajo creciente presión después de que los legisladores estadounidenses publicaran un álbum de 238 páginas de cartas enviadas a Epstein, compilado para su 50° cumpleaños, en el que el veterano político del Partido Laborista escribió una nota manuscrita, describiendo al financiero como “mi mejor amigo”.

También se alega que Trump escribió un mensaje a Epstein en el mismo “libro de cumpleaños” de 2003. Esa carta, sexualmente sugerente, presenta una figura de una mujer desnuda dibujada a mano junto con lo que parece ser la firma de Trump, que imita el vello púbico. Desde que el Wall Street Journal publicó la carta por primera vez en julio, Trump ha negado haberla escrito, calificándola de “falsa”. Tras la publicación de la carta, sus aliados afirmaron que la firma no era la de Trump.

Pero Mandelson no negó la autenticidad de su carta, recopilada en el mismo libro. En cambio, declaró la semana pasada que le resultaba muy embarazoso leer sus palabras y que temía que surgieran más intercambios embarazosos.

Tenía razón. Mandelson inicialmente enfatizó que escribió su mensaje de cumpleaños antes de la condena de Epstein en 2008 por solicitar sexo con menores, pero esta defensa se desmoronó rápidamente después de que Bloomberg publicara una serie de correos electrónicos que demostraban que Mandelson seguía apoyando a su “amigo” después de su condena.

“Te tengo en gran estima y me siento desesperanzado y furioso por lo sucedido”, escribió Mandelson. Ofreció usar sus contactos políticos para ayudar a limpiar el nombre de Epstein y le dio consejos, sugiriéndole que contraatacara usando técnicas de “El arte de la guerra” de Sun Tzu.

Mandelson fue despedido al día siguiente de la aparición de esos correos electrónicos. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico afirmó que la nueva información demostraba que la “profundidad y el alcance” de su relación con Epstein era “sustancialmente diferente” de lo que se conocía cuando Starmer lo nombró. “Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, nunca lo habría nombrado”, declaró Starmer el lunes.

Para Starmer, el despido de Mandelson fue el segundo escándalo político en apenas dos semanas. Apenas unos días antes, su vicepresidenta, Angela Rayner, dimitió tras revelarse que no había pagado el impuesto predial suficiente por una segunda vivienda.

Pero la rapidez con la que Mandelson fue destituido por sus vínculos con Epstein solo pondrá de relieve cómo Trump ha intentado minimizar su propia relación con el financiero caído en desgracia y disuadir a la gente de centrarse en el asunto. Mandelson tenía previsto cenar con Trump, Starmer y el rey Carlos III durante la visita de Estado; ahora, el fantasma de su carrera política se cierne sobre el evento. Funcionarios de la Casa Blanca se negaron a confirmar si Trump abordaría el despido de Mandelson —o sus opiniones sobre un posible nuevo embajador— durante su reunión con Starmer.

Michael Martins, exfuncionario de la embajada estadounidense en Londres, quien participó en la planificación de la primera visita de Estado de Trump en 2019, declaró a CNN: “Ambas partes intentarán superar este tema durante la visita de Estado. Ninguna querrá hablar de ello”.

Pero los medios británicos se lo pondrán difícil si Starmer y Trump responden a las preguntas de la prensa durante la visita. La controversia sigue acosando a la administración en Washington, especialmente en el Capitolio. Los abogados del patrimonio de Epstein proporcionaron recientemente más documentos al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para su investigación sobre el asunto, y se espera que más testigos declaren a puerta cerrada en las próximas semanas.

Starmer estará interesado en mantener la atención sobre los florecientes lazos comerciales entre ambos países. Mandelson ayudó a negociar el acuerdo comercial básico entre Estados Unidos y el Reino Unido en mayo, que ambas partes han trabajado para fortalecer desde entonces.

Starmer también anunció este lunes un acuerdo sobre energía nuclear entre Estados Unidos y el Reino Unido, que facilitará la construcción de nuevas centrales eléctricas en ambos países. Es probable que durante la visita también se anuncie una nueva colaboración tecnológica.

No está claro si estos nuevos acuerdos bastarán para distraer la atención del inminente escándalo de Epstein. Starmer aún enfrenta fuertes cuestionamientos sobre su decisión de reemplazar a Karen Pierce, la respetada exembajadora británica, en lugar de Mandelson, quien se ha visto obligado a renunciar a tres altos cargos gubernamentales por escándalos separados.

Al sustituir a un diplomático de carrera como Pierce por un inconformista como Mandelson, la lógica de Downing Street fue que “querían a alguien que pudiera manejar el enfoque muy personalista de la administración Trump”, dijo O’Sullivan, de Chatham House.

Pensaban que todo se reduce a vínculos personales, y que (el embajador) tenía que ser capaz de gestionar ese ambiente cortesano. Pero al final, fueron sus vínculos personales los que se convirtieron en un riesgo demasiado grande.

