Obama dice que el asesinato de Charlie Kirk fue “horrendo” y elogia la respuesta del gobernador de Utah

Por David Wright, CNN

El expresidente Barack Obama habló sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk durante unas declaraciones este martes por la noche en Erie, Pensilvania, y dijo que “independientemente de dónde se encuentre en el espectro político, lo que le sucedió a Charlie Kirk fue horrible y una tragedia”.

“Mira, obviamente no conocía a Charlie Kirk”, manifestó Obama, según una transcripción que su oficina entregó a CNN. “En general, conocía algunas de sus ideas. Creo que eran erróneas, pero eso no niega el hecho de que lo ocurrido fue una tragedia y que lo lamento por él y su familia”, declaró.

Obama continuó: “Es un hombre joven con dos hijos pequeños y una esposa y, obviamente, cuenta con muchísimos amigos y simpatizantes que lo aprecian. Por eso, debemos ser comprensivos con la gente durante su período de duelo y conmoción”.

Obama fue el orador principal en un evento de la Sociedad Educativa Jefferson, una organización sin fines de lucro con sede en Erie, y habló extensamente sobre las preocupaciones por la creciente violencia política en los últimos años. Considera que el país está en un “punto de inflexión”.

“Lo que les sucedió, como usted mencionó, a los legisladores estatales de Minnesota es horrible. Es una tragedia”, dijo Obama, refiriéndose a la muerte de la representante estatal de Minnesota Melissa Hortman y su esposo en junio, en una serie de hechos que también hirieron gravemente a un senador estatal. “Y no hay peros ni condiciones; la premisa central de nuestro sistema democrático es que debemos ser capaces de discrepar y, a veces, de tener debates muy polémicos sin recurrir a la violencia”.

Durante sus comentarios, Obama también elogió al gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, por su respuesta a la muerte de Kirk y la persecución que siguió, y dijo que estaba “muy impresionado” con “cómo ha abordado algunos de estos temas”.

“Es republicano, se declara conservador, pero en su respuesta a esta tragedia, así como en su historial de interacción con adversarios políticos, ha demostrado, creo, que es posible discrepar mientras nos atenemos a un código básico de cómo debemos participar en el debate público”, dijo Obama, quien señaló que el gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, “ha hecho lo mismo”.

Durante los primeros meses de la segunda administración de Donald Trump, el expresidente demócrata ha aprovechado una serie de apariciones públicas en universidades y organizaciones comunitarias para comentar las acciones del republicano.

Los comentarios han incluido con frecuencia críticas directas a su sucesor, un marcado cambio respecto de la postura más reservada de Obama durante el comienzo de la primera administración de Trump.

“Cuando escucho no solo a nuestro presidente actual, sino también a sus asesores, que tienen un historial de llamar a los oponentes políticos alimañas, enemigos, que necesitan ser ‘atacados’, eso habla de un problema más amplio que tenemos ahora mismo y algo con lo que vamos a tener que lidiar todos nosotros”, apuntó Obama este martes por la noche.

En un discurso pronunciado en el Hamilton College a principios de este año, Obama reprendió a Trump por amenazar a universidades y bufetes de abogados, calificándolo de “inimaginable” y “contrario al pacto fundamental que tenemos como estadounidenses”.

Y durante el verano, en el Foro de Connecticut en Hartford, sugirió que Estados Unidos estaba “peligrosamente cerca” de un gobierno más autocrático.

Este martes por la noche en Erie, Obama rechazó la agresiva campaña de la administración contra el crimen y la inmigración en las principales ciudades, desplegando recursos federales y en algunos casos la Guardia Nacional.

“En Washington, ahora mismo, hay efectivos de la Guardia Nacional desplegados que están estableciendo puestos de control. Están trabajando con el ICE, y hay agentes del ICE que revisan las identificaciones de las personas y detienen el tráfico. Eso es algo que no hemos visto antes en una situación que no sea de emergencia”, dijo Obama, calificándolo de “momento peligroso”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.