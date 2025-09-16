Las 5 cosas que debes saber este 16 de septiembre: ofensiva en Gaza, ataque de EE.UU. en el Caribe, Independencia de México

CNN en Español

Nuevo ataque de Estados Unidos a un supuesto narcobote en aguas de Sudamérica. El Gobierno de Trump descertifica a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, pero seguirá financiando al país. ¿Qué sigue en la carrera de Canelo Álvarez? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Israel lanzó una incursión terrestre en la Ciudad de Gaza, informaron este martes a CNN dos funcionarios israelíes, intensificando la guerra pese a la condena internacional y el rechazo de familiares de rehenes que siguen en el enclave. Mientras tanto, una investigación independiente de la ONU concluyó por primera vez que Israel cometió genocidio contra los palestinos en Gaza y que los principales líderes del país han incitado al genocidio.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mataron a tres personas en otro ataque mortal contra un bote en aguas internacionales de Sudamérica que presuntamente “transportaba narcóticos ilegales” desde Venezuela, según declaró el presidente Donald Trump en una publicación en Truth Social.

El Gobierno de Trump declaró este lunes que Colombia “incumplió de manera manifiesta” sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico, pero que igualmente Estados Unidos seguirá financiando al país. Pese a la descertificación (un mecanismo que evalúa la cooperación de países productores o de tránsito de drogas en la erradicación de cultivos ilícitos y combate al narcotráfico) se mantiene la asistencia, lo que evita el que según los expertos sería el peor escenario posible: un recorte millonario de fondos.

El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk escribió antes del tiroteo que tenía la “oportunidad de matar” al activista conservador y que la iba a tomar, dijo el lunes el director del FBI, Kash Patel. Patel también afirmó que el ADN recuperado de un destornillador y una toalla que encontraron con el arma utilizada en el asesinato de Kirk coincidía con el del sospechoso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que volverá a declarar una emergencia nacional en Washington si la Policía local no coopera con las autoridades inmigratorias. Trump aseguró que la medida había reducido los delitos en la capital, pero que si la Policía local no colabora con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el crimen volvería a aumentar.

EE.UU. llegó a un acuerdo sobre TikTok con China, dice el Gobierno de Trump

El Gobierno de Trump y China llegaron a un acuerdo para mantener TikTok operativo en Estados Unidos, anunciaron este lunes funcionarios de la Casa Blanca, en lo que representa el capítulo final de un conflicto de años que comenzó durante el primer mandato del presidente Trump.

Bad Bunny dará un concierto más en Puerto Rico y podrás verlo en vivo desde casa

La superestrella de la música, cuya residencia de conciertos este verano en Puerto Rico ha traído orgullo, atención y grandes ingresos a la isla, anunció un concierto extra que se emitirá en directo en Amazon Prime, Twitch y la aplicación Amazon Music.

El futuro de Canelo Álvarez tras su derrota contra Terence Crawford

“La pelea confirma que ‘Canelo’ ha dejado atrás sus mejores tiempos”, dice un especialista en boxeo consultado por CNN. ¿Cuál es el futuro del púgil mexicano después de su contundente derrota ante el estadounidense Terence Crawford en Las Vegas?

US$ 70 millones

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – La Película: El Castillo del Infinito” rompió el récord de recaudación nacional en su fin de semana de estreno para una película de anime, recaudando aproximadamente US$ 70 millones en Estados Unidos.

“Los CEO ahora ganan 600 veces más de lo que recibe el trabajador promedio”

El papa León XIV criticó los altísimos salarios de los CEO en su primera entrevista como líder católico.

Un camión de Jarritos se hunde en un gran agujero en México

Un camión repartidor de refrescos se hundió en un socavón en la alcaldía más poblada de la Ciudad de México.

🧠 La respuesta del quiz es: D. No existe una versión oficial de las palabras que pronunció Miguel Hidalgo, considerado como el padre de la patria y la cara más visible de la Independencia de México. Algunos testimonios coinciden en que el cura Hidalgo pronunció “vivas” a la Virgen de Guadalupe, a la religión católica y al rey Fernando VII, así como algunos “muera” al “mal gobierno”, durante el discurso con el cual arengó a la población a levantarse en armas.

