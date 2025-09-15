Tyler Robinson, sospechoso de asesinar a Charlie Kirk, escribió mensaje antes del tiroteo, dice director del FBI

Por Michael Williams, CNN

El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk escribió antes del tiroteo que tenía la “oportunidad de matar” al influencer conservador y que la iba a tomar, dijo este lunes el director del FBI, Kash Patel.

El mensaje fue escrito antes del tiroteo del miércoles, según declaró Patel a Fox News. No está claro qué formato tenía; Patel lo describió como una “nota” y un “intercambio de mensajes de texto”. Añadió que el escrito había sido “destruido” desde entonces, pero que los investigadores lo habían recuperado desde entonces.

Patel no compartió el texto completo del mensaje.

La entrevista de Patel con Fox es sumamente inusual, ya que los funcionarios del FBI y los fiscales del Departamento de Justicia generalmente evitan dar detalles de la investigación en un caso que será procesado por temor a que pueda perjudicarlo.

Patel también afirmó que el ADN recuperado de un destornillador y una toalla, ambos encontrados con el arma utilizada en el asesinato de Kirk, coincidía con el del sospechoso del asesinato, Tyler Robinson, de 22 años.

La familia de Robinson, según Patel, dijo a los investigadores que Robinson había “adoptado una ideología de izquierda”. Patel no especificó qué incluía esa ideología.

Patel defendió el papel de su agencia en el tiroteo en medio de crecientes cuestionamientos sobre su gestión del caso y su liderazgo en el FBI. Empleados de la agencia declararon previamente a CNN su frustración con la forma en que Patel dirigió la investigación.

