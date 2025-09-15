Trump respalda un cambio drástico en la economía de EE.UU.

Por Matt Egan, CNN

En su más reciente intento de transformar la economía estadounidense, el presidente Donald Trump respaldó poner fin a la práctica de décadas en la que las compañías públicas comparten sus resultados financieros una vez por trimestre.

Tal medida representaría un cambio drástico orientado a combatir la mentalidad de corto plazo en los altos ejecutivos que buscan complacer a los inversionistas, pero también significaría contar con menos información oportuna sobre el mundo empresarial y la economía real.

En una publicación en Truth Social esta mañana, Trump dijo que las compañías “ya no deberían estar obligadas a ‘informar’ de manera trimestral” y que, en su lugar, deberían presentar sus resultados cada seis meses.

“Esto ahorrará dinero y permitirá a los gerentes enfocarse en dirigir adecuadamente sus empresas”, dijo Trump. “¿Alguna vez oyeron la frase de que ‘China tiene una visión de 50 a 100 años en la gestión de una empresa, mientras que nosotros manejamos nuestras compañías de manera trimestral??? ¡¡¡No es bueno!!!!”.

La crítica al pensamiento de corto plazo coincide con argumentos planteados anteriormente por otros, entre ellos Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, y el legendario inversionista Warren Buffett.

Hillary Clinton, rival de Trump en las elecciones presidenciales de 2016, dijo entonces que estaba “profundamente preocupada por el capitalismo trimestral”.

La preocupación radica en que las corporaciones estadounidenses suelen enfocarse demasiado en complacer al volátil mercado bursátil y no prestan suficiente atención a los desafíos y oportunidades a largo plazo.

Además, algunos sostienen que las cargas regulatorias de los reportes trimestrales han contribuido de manera significativa al marcado descenso en el número de compañías públicas en Estados Unidos.

Trump señaló que abandonar los reportes trimestrales estaría “sujeto a la aprobación de la SEC”, en alusión al visto bueno que tendrían que dar los reguladores.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) podría pronunciarse pronto sobre un cambio de este tipo.

La Long-Term Stock Exchange (LTSE), una bolsa respaldada por importantes inversionistas como Andreessen Horowitz y Founders Fund, planea presentar una petición a la SEC para eliminar el requisito de reportar ganancias trimestrales y, en su lugar, permitir que las compañías informen resultados cada seis meses.

“Oímos mucho sobre lo excesivamente oneroso que es ser una empresa pública”, dijo el CEO de LTSE, Bill Harts, a The Wall Street Journal, que fue el primer medio en reportar la noticia sobre la petición planeada. “Esta es una idea cuyo momento ha llegado”.

En la década de 2010, los reguladores tanto de la Unión Europea como del Reino Unido dejaron de exigir a las empresas reportes trimestrales y adoptaron períodos de seis meses.

En 2018, Trump instó a la SEC a estudiar el paso a un sistema de reportes semestrales para “permitir mayor flexibilidad y ahorrar dinero”.

“Creemos que el cambio de reportes trimestrales a semestrales ha pasado de ser improbable a probable, aunque no garantizado”, escribió Jaret Seiberg, director gerente del grupo de investigación TD Cowen Washington Research Group, en una nota a clientes este lunes.

Seiberg señaló que hay un impulso en la industria para eliminar los reportes trimestrales y que Paul Atkins, presidente de la SEC designado por Trump, favorece reducir la burocracia.

“Esto parece ser una victoria política fácil que el presidente de la SEC, Paul Atkins, puede entregarle al presidente”, escribió Seiberg.

De todos modos, los funcionarios de la SEC necesitarían al menos seis meses para elaborar una propuesta de norma y recopilar datos que la respalden, añadió.

Sin embargo, accionistas, economistas, legisladores y otros se han acostumbrado a depender de estas actualizaciones periódicas de las grandes compañías.

Los reportes trimestrales de las aerolíneas ofrecen información valiosa sobre cambios en la demanda de viajes, los resultados de los grandes bancos dan alertas tempranas sobre pérdidas de préstamos y los reportes de las grandes tecnológicas actualmente brindan actualizaciones oportunas sobre el auge de la inteligencia artificial.

Pasar a reportes semestrales podría retrasar esas perspectivas y acentuar las fluctuaciones bursátiles durante cambios en la economía y las distintas industrias.

