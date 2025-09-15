Los momentos memorables de la gala de los premios Emmy 2025

Por Sandra Gonzalez, CNN

Premios históricos, ovaciones emocionantes, ganadores debutantes y más.

Los Emmy 2025, como la televisión misma, tuvieron un poco de todo para todos.

Lee a continuación algunos de los momentos destacados de la noche más importante de la TV.

Lo siento, “The Bear”. Hay una nueva comedia exitosa en la ciudad.

“The Studio” de Apple TV+ hizo historia el domingo, obteniendo más premios en un solo ciclo de los Emmy que cualquier otra serie de comedia. (También rompió el récord a la comedia debutante más premiada).

El récord anterior lo tenía “The Bear” de FX, que ganó 10 premios en 2023. “The Studio” se llevó un total de 13 galardones, incluyendo nueve en los Creative Arts Emmy el fin de semana pasado y cuatro el domingo. En total, recibió 23 nominaciones.

Cánticos de “Stephen, Stephen, Stephen” llenaron la sala cuando “The Late Show with Stephen Colbert” ganó por primera vez el Emmy a mejor programa de entrevistas.

Colbert es muy querido, pero el contexto es clave: a principios de este verano, Colbert anunció que su programa terminará el próximo año tras ser cancelado por CBS, que casualmente transmitió la ceremonia del domingo. La cadena citó presiones financieras y dijo que el programa concluirá en mayo de 2026.

En su discurso, Colbert agradeció a CBS por permitirles “ser parte de la tradición de ‘Late Night’”, que, según dijo, espera que continúe mucho después de que su programa termine.

“En cierto momento, y pueden imaginar cuál fue, me di cuenta de que, en cierto modo, estábamos haciendo un programa de comedia nocturno sobre la pérdida”, dijo en el escenario. “Eso está relacionado con el amor, porque a veces solo sabes cuánto amas algo cuando sientes que podrías perderlo”.

Agregó: “Amigos, nunca he amado tanto a mi país como ahora”. La gran victoria de Colbert fue en realidad la segunda de la noche; la primera fue cuando subió al escenario más temprano para presentar. Para cerrar su discurso, Colbert dijo: “Dios bendiga a Estados Unidos. Manténganse fuertes. Sean valientes, y si el ascensor intenta bajarlos, enloquezcan y suban a un piso más alto”.

¿Cómo se hace un monólogo cuando eres un comediante familiar que quiere buenas vibras y nada de controversia? No lo haces.

En un sketch de época que abrió la gala, Bargatze interpretó a Philo T. Farnsworth, el inventor de la televisión, quien habló sobre el futuro que imaginaba para el medio con la ayuda de su equipo, interpretado por los actores de “SNL” Bowen Yang, Mikey Day y James Austin Johnson.

Su visión incluía un canal para cada cultura, como Telemundo para hispanohablantes y BET para Black Entertainment Television. Cuando le preguntaron si habría una “cadena para personas blancas”, Bargatze como Farnsworth bromeó: “Por supuesto, CBS”. (Nota: la “C” no significa caucásico, como bromeó en el escenario).

Bargatze habló antes del show sobre su esfuerzo para que los discursos se mantuvieran a tiempo, restando de una donación de US$ 100.000 para Boys & Girls Club cada vez que alguien se pasaba del límite. Pero saber de esta broma de antemano no la hizo menos divertida al ver a las celebridades apurarse para terminar a tiempo por los niños.

El discurso acelerado de John Oliver y el discurso perfectamente coreografiado del equipo de guionistas de “The Studio” fueron los mejores intentos en el escenario de aprovechar el momento sin sacrificar fondos. La promesa de Hannah Einbinder de cubrir la diferencia por excederse en el tiempo fue un movimiento ingenioso que probablemente debió usarse más.

Todas estas opciones superaron el ya gastado recurso de “poner la música”. Al final, el deprimente contador, que terminó en números rojos, fue impulsado por un par de donaciones de Bargatze y CBS, llevando el total final a US$ 350.000.

Toda madre cansada sueña con que su hijo algún día le agradezca públicamente. Tramell Tillman, estrella de “Severance”, hizo realidad ese momento para su madre —y para todas las madres— el domingo.

Tillman ganó el Emmy a mejor actor de reparto en una serie dramática y marcó historia como el primer actor negro en ganar en esa categoría. Nominado por primera vez al Emmy, Tillman dedicó su premio a su madre, quien estaba sentada entre el público en el Peacock Theater.

“Recuerdas lo que quieres recordar”, dijo Tillman. “Mi primera maestra de actuación fue dura, amigos. Pero todas las grandes madres lo son”, añadió. “Mamá, estuviste ahí para mí cuando nadie más lo estuvo, cuando nadie más aparecía. Tu amor y tu bondad permanecen conmigo, y esto es para ti”.

Su madre se emocionó hasta las lágrimas; y no fue la única.

Con la victoria de Owen Cooper por “Adolescence”, el joven de 15 años se convirtió en el ganador más joven en la categoría de mejor actor de reparto en una serie limitada, antológica o película para televisión. Además, ahora es el hombre más joven en ganar cualquier Emmy de actuación en la historia, según la Academia de Televisión.

“Creo que esta noche demuestra que si escuchas, te concentras y sales de tu zona de confort, puedes lograr cualquier cosa en la vida”, dijo al aceptar su premio. “No era nada hace tres años. Ahora estoy aquí”.

“Adolescence” obtuvo un total de seis premios el domingo, incluyendo mejor serie limitada.

Sí, “The Pitt” fue increíble y merecía su premio final como mejor serie dramática. Pero el programa no sería lo que es sin Noah Wyle, quien ha trabajado en hospitales ficticios por más tiempo que algunos de los nominados de este año han estado vivos.

Este año fue el primero en que Wyle fue nominado como actor principal, después de haber sido nominado cinco veces en la categoría de reparto durante su paso por “ER”. Por eso, verlo aceptar su Emmy el domingo se sintió como una especie de culminación.

Llamarlo una “culminación”, por supuesto, implicaría que “The Pitt” y Wyle ya alcanzaron su punto máximo, y digamos que creemos que su turno apenas comienza.

“Go Birds, a la mi**da ICE y Free Palestine” – Hannah Einbinder, estrella de “Hacks”.

“Siento que voy a llorar porque durante los últimos 25 años he estado como, ‘¡Mundo, quiero ser actor!’ Y el mundo ha estado como, ‘Quizás computadoras’” – Jeff Hiller, en el escenario al ganar por “Somebody Somewhere”.

“Eso fue un programa llamado ‘Adolescence’ que le hizo eso a los adolescentes” – Nate Bargatze, señalando el deprimente total de la donación tras la improvisación en el escenario de Jack Thorne y Stephen Graham, quienes ganaron por “Adolescence”.

“Escribí este discurso en el reverso de unas notas que tomé en terapia el otro día, así que no miren la parte de atrás” – Cristin Milioti, en el escenario al ganar por “The Penguin”.

“La cultura no viene de arriba hacia abajo; viene de abajo hacia arriba” – Cris Abrego, presidente de la Academia de Televisión.

