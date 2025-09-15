EE.UU. ejecuta nuevo ataque contra “narcoterroristas” que salieron de Venezuela, según Trump, y hay tres muertos

Por Haley Britzky, CNN

Fuerzas Armadas de EE.UU. mató a tres personas en otro ataque contra una embarcación en aguas internacionales de Sudamérica que presuntamente “transportaba narcóticos ilegales” desde Venezuela, dijo el presidente Donald Trump en una publicación en Truth Social el lunes.

“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE.UU. llevaron a cabo un SEGUNDO Ataque Cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur. El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡UN ARMA MORTAL QUE ENVENENA A ESTADOUNIDENSES!) con destino a EE.UU.”, aseguró Trump.

“Estos cárteles del narcotráfico extremadamente violentos REPRESENTAN UNA AMENAZA para la Seguridad Nacional, la Política Exterior e intereses vitales de EE.UU.”, añadió. “El ataque resultó en la muerte de 3 terroristas hombres. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE.UU. resultó herido en este ataque”.

El anuncio del lunes se produce poco menos de dos semanas después de que las fuerzas armadas estadounidenses mataran a 11 personas en un ataque presuntamente vinculado a la banda venezolana Tren de Aragua. El Gobierno de Trump ha proporcionado pocos detalles sobre tal operación. Al ser presionado para obtener respuestas días después del ataque, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se negó a dar detalles y afirmó que Estados Unidos tenía “la autoridad absoluta y completa para llevarlo a cabo”.

El segundo ataque del lunes se produce en medio de crecientes tensiones con Venezuela, ya que Estados Unidos ha desplegado activos militares en la región, incluyendo el Grupo Anfibio Listo de Iwo Jima y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina, y 10 aviones de combate F-35 en Puerto Rico. El canciller venezolano, Yván Gil, afirmó la semana pasada que Venezuela “no apuesta por un conflicto” con Estados Unidos, “ni lo desea”.

CNN reportó la semana pasada que funcionarios del Departamento de Defensa no presentaron pruebas concluyentes de que los objetivos del primer ataque fueran miembros del Tren de Aragua, y que quienes informaron no pudieron determinar con exactitud su rumbo. Una fuente también declaró a CNN que quienes informaron mencionaron que la embarcación dio la vuelta en un momento dado, lo que plantea nuevas dudas sobre si representaba una amenaza inmediata.

“No hay ninguna prueba, ninguna, de que este ataque se haya ejecutado en defensa propia”, dijo la semana pasada el senador Jack Reed, miembro de alto rango de la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado. “Eso es importante, porque, tanto en virtud del derecho nacional como del internacional, las fuerzas armadas estadounidenses simplemente no tienen la autoridad para usar fuerza letal contra una embarcación civil a menos que actúen en defensa propia”.

Trump ha afirmado que la embarcación se dirigía a Estados Unidos, y Hegseth ha insinuado lo mismo, afirmando que si alguien trafica con drogas y “se dirige a Estados Unidos… eso tendrá consecuencias letales”. “Sabíamos exactamente quiénes eran, qué hacían, qué representaban y por qué iban a donde iban”, afirmó Hegseth a la prensa el 4 de septiembre durante una visita a Fort Benning, Georgia.

“¿Cómo lo supo?”, preguntó un periodista.

“¿Por qué le diría eso?”, respondió Hegseth.

Hegseth y el secretario de Estado, Marco Rubio, indicaron que podría haber más actividad; Rubio aseguró durante un viaje a México y Ecuador tras el primer ataque que Estados Unidos “va a combatir a los cárteles de la droga que están inundando las calles estadounidenses y matando a estadounidenses”.

Noticia en desarrollo…