‘Demon Slayer: Infinity Castle’ rompe récord de taquilla de 26 años y lidera el fin de semana

Por Auzinea Bacon, CNN

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – La Película: El Castillo del Infinito” rompió el récord de recaudación nacional en su fin de semana de estreno para una película de anime, recaudando aproximadamente US$ 70 millones.

‘Demon Slayer: Infinity Castle’, distribuida en Norteamérica por Crunchyroll, propiedad de Sony Pictures Entertainment, recaudó US$ 33 millones solo el viernes, superando con creces al éxito de anime de Warner Bros. Pictures de 1999, “Pokémon: La Primera Película”, que recaudó US$ 31 millones en su fin de semana de estreno. Warner Bros. Discovery es la empresa matriz de CNN.

“Infinity Castle” también es el mejor estreno para una película de “Demon Slayer”, después de “Demon Slayer: Mugen Train” de FUNimation Entertainment (US$ 21 millones) en 2021 y “Demon Slayer: To the Hashira Training” de Sony (US$ 11,5 millones) en 2024.

“Podemos fácilmente decir que fue un éxito sorpresa”, declaró Paul Dergarabedian, director de tendencias de mercado de Comscore, y añadió: “Que esta película domine la taquilla nacional, no creo que nadie lo viera venir”.

Dergarabedian calificó a “Infinity Castle” como un “gran éxito de taquilla”, señalando que es el sexto estreno más taquillero de septiembre, según datos de Comscore. Es tan solo la quinta película de anime que se estrena en Estados Unidos en los últimos tres años, según Box Office Mojo.

Pero Shawn Robbins, director de análisis de Fandango y fundador de la firma de análisis Box Office Theory, afirmó que el género ha “estado alcanzando un rendimiento como este durante varios años”.

“Esto realmente está alcanzando un nivel de taquilla de nivel superventas que da inicio a la trilogía final”, afirmó, y añadió que la base de fans del género ha seguido creciendo a nivel nacional, especialmente entre la Generación Z y la Generación Alfa.

La segunda película en taquilla este fin de semana fue “The Conjuring: Last Rites” de Warner Bros., que recaudó US$ 26,1 millones, seguida de “Downton Abbey: The Grand Finale” de Focus Features, la última entrega de la franquicia Downton Abbey, que recaudó US$ 18,1 millones.

“The Long Walk” de Lionsgate, una adaptación del libro de Stephen King de 1979, quedó en cuarto lugar con US$ 11,5 millones.

Este fin de semana continuó la tendencia de películas que conquistan a públicos de todas las edades y diversos géneros, aunque el terror ha sido un punto destacado de cara a la temporada de otoño. Dergarabedian afirmó que la cuidada selección de películas de este mes podría impulsar la venta de entradas en las próximas semanas. Se espera que “Him”, de Universal Pictures y Jordan Peele, se estrene el próximo fin de semana y impulse las ventas a mediados de septiembre.

La alta taquilla es una buena señal para los cines, que vienen de un final de verano deslucido.

“Durante muchos años, veíamos agostos fuertes y septiembres lentos. Este año se ha invertido en muchos sentidos. Esto refuerza la teoría de que siempre hay fluctuaciones”, dijo Robbins.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.