¿Cómo sigue la investigación sobre el asesinato de Charlie Kirk?

Piper Hudspeth Blackburn

El asesinato de Charlie Kirk continúa resonando en todo Estados Unidos, mientras los investigadores trabajan para obtener más información sobre el homicidio del activista conservador y el hombre de Utah de 22 años presuntamente responsable.

El sospechoso, Tyler Robinson, comparecerá ante un tribunal estatal el martes. Se encuentra detenido sin derecho a fianza en la cárcel del Condado de Utah por cargos que incluyen homicidio agravado, disparo de arma de fuego (delito grave) y obstrucción a la justicia, según las autoridades.

La Oficina del Sheriff del Condado de Utah dijo a CNN el domingo que Robinson está detenido en una unidad de vivienda especial y permanecerá bajo vigilancia especial en espera de una evaluación de salud mental, un proceso que puede tardar varios días.

Esto es lo que debes saber:

Durante el fin de semana, el gobernador de Utah, Spencer Cox, compartió más información que los investigadores habían descubierto sobre Robinson, un estudiante de tercer año en un programa de eléctrica que creció en la pequeña comunidad suburbana de Washington, Utah.

Robinson no está cooperando con las autoridades, afirmó Cox. Aun así, los investigadores han señalado los videojuegos y la cultura de la “internet oscura” como posibles factores que presuntamente lo radicalizaron, basándose en información de familiares, amigos y conocidos.

“Claramente, había muchos videojuegos, amigos que han confirmado que existía una especie de internet profundo y oscuro, la cultura de Reddit y otros lugares oscuros de internet donde esta persona se metía a fondo. Se vio en los casquillos… la memeficación que está ocurriendo en nuestra sociedad actual”, declaró el gobernador republicano a NBC News, refiriéndose a los mensajes grabados en los casquillos de bala de un rifle encontrado cerca del tiroteo mortal.

Esos mensajes incluían una mezcla de memes y alusiones a videojuegos. Presentaban una serie de flechas que representaban los controles utilizados para ejecutar un ataque en el videojuego Helldivers 2 y la letra de una popular canción italiana relacionada con los antifascistas.

Cox le dijo a Dana Bash de CNN el domingo que las autoridades también están investigando si la relación romántica de Robinson con su compañero de habitación, que estaba en un proceso de transición de género, podría estar relacionada con la motivación del tiroteo.

“Este socio ha sido increíblemente cooperativo, no tenía idea de que esto estaba sucediendo y está trabajando con los investigadores en este momento”, dijo Cox en “State of the Union”.

Jud Hoffman, vicepresidente de la plataforma social y de juegos Discord, dijo en un comunicado el viernes que hubo “comunicaciones entre el compañero de habitación del sospechoso y un amigo después del tiroteo, donde el compañero de habitación estaba contando el contenido de una nota que el sospechoso había dejado en otro lugar”.

Cox pareció confirmar la existencia de una nota en la entrevista con CNN, pero indicó que todavía estaba bajo revisión.

“Esas son cosas que aún se están procesando para verificar su precisión”, dijo Cox.

Se negó a compartir detalles específicos cuando Bash lo presionó para que dijera si se encontró una nota.

Mientras tanto, el fiscal general de Utah, Derek Brown, aún no ha anunciado si las autoridades solicitarán la pena de muerte. El viernes declaró que “todo está sobre la mesa”.

Las repercusiones del asesinato de Kirk están recorriendo Washington, y los legisladores republicanos y demócratas están preocupados de que los ataques violentos contra figuras políticas puedan volverse más comunes.

El senador demócrata Mark Kelly, esposo de la exrepresentante Gabby Giffords, quien recibió un disparo en un evento en 2011, calificó la violencia política como “un problema generalizado en nuestro país” y advirtió contra culpar a un solo bando.

“Ya seas gobernador o senador, miembro de la Cámara de Representantes o presidente de Estados Unidos, debes tener mucho cuidado con tus palabras porque la gente está escuchando”, dijo Kelly, quien representó a Kirk en el Congreso, a NBC el domingo.

El senador republicano de Utah, John Curtis, se hizo eco de ese punto durante el fin de semana en una entrevista con ABC, donde dijo: “Los radicales que vienen de cualquier dirección no son buenos, no son saludables y deben ser denunciados”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que ha estado trabajando para tranquilizar a los miembros de la Cámara sobre su seguridad personal en los días posteriores al asesinato de Kirk.

“He estado hablando con muchos de ellos durante los últimos días sobre eso y tratando de calmar los nervios para garantizarles que nos aseguraremos de que todos tengan el nivel de seguridad necesario”, dijo el republicano de Louisiana el domingo en CBS.

En julio, tras los tiroteos mortales contra legisladores estatales en Minnesota, la Cámara de Representantes de EE.UU. aumentó la financiación y los recursos de seguridad para sus miembros. Johnson declaró a CNN la semana pasada que aproximadamente 60 demócratas y 20 republicanos se beneficiaron de ese programa, y ​​quiere examinar qué funcionó y qué no.

Johnson se unió a otros legisladores republicanos y funcionarios de la administración de Trump para una vigilia en honor a Kirk en el Centro Kennedy de la ciudad de Washington el domingo por la noche. Instó a los asistentes a adoptar los principios y el enfoque del fundador de Turning Point USA, insistiendo en que “a Charlie le encantaba el debate intenso, pero le gustaba más la gente”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también elogió el legado de Kirk como defensor de los valores conservadores y cristianos, y destacó su influencia en las elecciones de 2024. “El presidente Trump también te quería muchísimo, Charlie”, añadió.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump ha seguido acusando a sus oponentes políticos de fomentar la violencia, culpando a la izquierda de crear un ambiente de discordia mientras afirma que no hay un problema de violencia en la derecha.

“El problema está en la izquierda. No en la derecha”, declaró a la prensa el domingo en Nueva Jersey, de regreso a Washington.

Jenna Monnin, Betul Tuncer, Kevin Liptak y Betsy Klein de CNN contribuyeron a este informe.

