La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, respalda a Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía de la ciudad

Por Gloria Pazmiño

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, respaldó el domingo al candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y lo calificó de “un líder centrado en hacer que la ciudad de Nueva York sea asequible” a pesar de sus desacuerdos.

El respaldo de Hochul, publicado en The New York Times, la convierte en la demócrata de alto perfil más reciente y la más poderosa del estado en respaldar la campaña de la socialdemócrata de 33 años. También ejerce nueva presión sobre otros demócratas de alto perfil que niegan su apoyo a Mamdani, en particular el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, ambos residentes de Brooklyn.

El respaldo de la gobernadora rompe con más de dos meses de cautelosa distancia. Inicialmente se negó a respaldar a Mamdani después de que este sorprendiera al exgobernador Andrew Cuomo en las primarias demócratas de junio.

“En los últimos meses, he tenido conversaciones francas con él. Hemos tenido nuestros desacuerdos”, escribió. “Pero en nuestras conversaciones, escuché a un líder que comparte mi compromiso con una Nueva York donde los niños puedan crecer seguros en sus vecindarios y donde las oportunidades estén al alcance de todas las familias. Escuché a un líder enfocado en hacer que la ciudad de Nueva York sea asequible, un objetivo que apoyo con entusiasmo”.

La campaña de Mamdani se centró en la asequibilidad y en temas progresistas como autobuses urbanos gratuitos, tiendas de comestibles administradas por el gobierno e impuestos a los residentes más ricos de la ciudad.

Tras las primarias, Hochul expresó específicamente su preocupación por la propuesta de Mamdani de gravar a los ricos, afirmando que creía que incentivaría a la gente a abandonar el estado. Los aumentos de impuestos deben ser aprobados por la legislatura estatal y promulgados por el gobernador.

Es probable que el respaldo de Hochul tenga importantes implicaciones políticas tanto para ella como para Mamdani. Podría ayudar a cerrar la brecha entre el apoyo de la izquierda a Mamdani y la élite demócrata, incluyendo a algunos que ven a Mamdani con escepticismo debido a su vinculación con el socialismo democrático y sus críticas a Israel. También podría reforzar la imagen de Hochul entre los progresistas de cara a su propia campaña de reelección el próximo año.

Cabe destacar que la columna de Hochul no mencionó la propuesta de Mamdani de aumentar los impuestos a los ricos. Abordó sus conversaciones sobre el antisemitismo y la provisión de recursos al Departamento de Policía de Nueva York.

Me alegró verlo reunirse con líderes judíos de toda la ciudad, escuchar y abordar sus preocupaciones directamente. Espero con interés trabajar juntos para garantizar que los neoyorquinos de todas las religiones se sientan seguros y bienvenidos en la ciudad de Nueva York, escribió Hochul.

Mamdani ya había pedido desfinanciar a la policía, pero se ha comprometido a no hacerlo si es elegido alcalde. También ha desmentido declaraciones previas en las que calificó a la policía de racista y malvada.

Hochul, quien fue vicegobernadora bajo el gobierno de Cuomo y ascendió al máximo cargo tras su renuncia, criticó duramente a su exjefe y alcalde en ejercicio, Eric Adams, quien también se presenta como independiente a las elecciones generales, por sus supuestos vínculos con el presidente Donald Trump. El presidente, originario de Queens, ha impulsado la oposición a Mamdani, a quien ha tildado de “comunista”.

“Cualquiera que acepte su influencia contaminada, o se beneficie de ella, está comprometido desde el principio”, escribió Hochul.

Mamdani emitió un comunicado el domingo agradeciendo a Hochul por “su apoyo para unificar nuestro partido”.

“La gobernadora Hochul ha hecho de la asequibilidad el eje central de su trabajo”, dijo. “Espero con ansias luchar junto a ella para continuar su trayectoria de devolver el dinero a los neoyorquinos y construir una ciudad de Nueva York más segura y fuerte donde nadie se vea obligado a irse solo para poder criar a una familia”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.