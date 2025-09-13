Rumania intercepta un dron en su espacio aéreo mientras Rusia ataca a Ucrania, dice ministerio rumano

Daria Tarasova-Markina, Emmanuel Miculita y Mitchell McCluskey, CNN

Rumania interceptó un dron que entró en su espacio aéreo mientras Rusia atacaba Ucrania este sábado, informó el Ministerio de Defensa rumano.

Dos aviones de combate F-16 detectaron el dron mientras monitoreaban la situación aérea en la frontera con Ucrania, donde Rusia estaba llevando a cabo ataques aéreos.

Los pilotos rumanos rastrearon el dron hasta que desapareció del radar aproximadamente a 20 kilómetros al suroeste de Chilia Veche, una comunidad a lo largo del río Danubio y en la frontera entre Rumania y Ucrania.

El dron no sobrevoló zonas pobladas y no representó una amenaza inminente para la población, dijo el Ministerio.

El Ministerio señaló que hay equipos listos para buscar posibles restos del dron.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que el dron había operado en el espacio aéreo de la OTAN “durante unos 50 minutos”.

“El Ejército ruso sabe exactamente adónde se dirigen sus drones y cuánto tiempo pueden operar en el aire. Sus rutas siempre están calculadas. Esto no puede ser una coincidencia, un error, o la iniciativa de algunos comandantes de bajo rango. Es una expansión obvia de la guerra por parte de Rusia”, dijo en X.

Las Fuerzas Armadas de Polonia también lanzaron operaciones de aviación debido a ataques con drones en regiones de Ucrania que limitan con Polonia.

La operación fue “preventiva por naturaleza”, dijo el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas Polacas.

El aeropuerto de Lublin pausó temporalmente sus operaciones mientras los aviones eran desplegados, informó la agencia de aviación de Polonia.

Zelensky dijo que los drones rusos habían ingresado a Ucrania a través del espacio aéreo de Belarús este sábado.

La interceptación en Rumania sigue a una importante incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco a principios de esta semana. Tras ese incidente, la OTAN anunció el inicio de una operación para reforzar la seguridad de su flanco oriental.

