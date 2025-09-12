DC cancela serie de cómics después de que escritora publicara sobre la muerte de Charlie Kirk en redes sociales

Por Dan Heching, CNN

DC Comics canceló la serie de cómics recién lanzada “Red Hood” después de que la autora Gretchen Felker-Martin hiciera comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk en las redes sociales.

Kirk, un activista conservador y defensor del presidente Donald Trump, murió de un disparo este miércoles durante un evento en una universidad de Utah.

En publicaciones eliminadas posteriormente y capturadas en pantalla compartidas por otros usuarios de redes sociales, Felker-Martin supuestamente escribió en las redes sociales después de la noticia de la muerte de Kirk: “Espero que la bala esté bien”.

Felker-Martin, que se identifica como transgénero, también se refirió a Kirk como una “perra nazi”.

Kirk se pronunció abiertamente en contra de los derechos de las personas trans.

En un comunicado compartido con CNN este jueves, un portavoz de la compañía declaró: “En DC Comics valoramos enormemente a nuestros creadores y a nuestra comunidad y afirmamos el derecho a la expresión pacífica e individual de nuestros puntos de vista. Las publicaciones o comentarios públicos que puedan interpretarse como una promoción de la hostilidad o la violencia son incompatibles con los estándares de conducta de DC”.

CNN se comunicó con representantes de Felker-Martin y del artista de “Red Hood”, Jeff Spokes, para solicitar comentarios.

CNN, al igual que DC Comics, es propiedad de Warner Bros. Discovery.

Red Hood es el apodo de Jason Todd, quien existe dentro del subconjunto de personajes de DC de Gotham City-Batman. La nueva serie de Felker-Martin llegó a las librerías de cómics este miércoles.

Los próximos números de “Red Hood” se lanzarán hasta junio del próximo año, con un segundo volumen previsto para diciembre de 2026, según un comunicado de prensa de DC.

La muerte de Kirk provocó una ola de condenas de ambos partidos y generó temores de continuas amenazas violentas a figuras políticas.

Trump describió la muerte de Kirk como un “momento oscuro para Estados Unidos” y en el pasado le dio crédito a Kirk por galvanizar y movilizar el voto juvenil en su favor.

