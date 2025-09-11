Las 5 cosas que debes saber este 11 de septiembre: Charlie Kirk, drones rusos y vida en Marte

CNN español

Denuncian que el Gobierno de Trump bloqueó la prórroga del TPS para venezolanos. Una roca de Marte tendría señales de vida antigua en el planeta. ¿Qué sigue tras la incursión de drones rusos en Polonia? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Charlie Kirk, activista político conservador y cofundador de Turning Point USA, murió tras recibir un disparo en un evento en la Universidad del Valle de Utah. El presidente Donald Trump había elogiado anteriormente a Kirk, a quien consideraba crucial para su éxito entre los votantes jóvenes en las elecciones de 2024. El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que el atentado contra Kirk es “un asesinato político”. Las fuerzas del orden buscan al atacante, que sigue prófugo.

La National TPS Alliance, organización que representa a los beneficiarios venezolanos del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), denunció el miércoles que el Gobierno del presidente Donald Trump inhabilitó el registro para la extensión del programa en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos antes de la fecha límite.

El primer ministro de Qatar criticó duramente a Benjamin Netanyahu en una entrevista exclusiva con CNN el miércoles, en la que calificó de “bárbaro” el intento de Israel de matar a los líderes de Hamas en Doha. “Pensábamos que estábamos tratando con gente civilizada”, dijo el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, para quien el ataque “mató cualquier esperanza” para los rehenes que permanecen en Gaza.

La explosión de un vehículo que transportaba gas en la alcaldía Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México, dejó al menos cuatro personas muertas y 90 heridos el miércoles, informó la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada.

El objetivo principal del presidente Vladimir Putin en la incursión de drones en Polonia no fue necesariamente la vivienda civil que resultó alcanzada en la ciudad de Wyryki, ni cerrar el espacio aéreo alrededor del aeropuerto más concurrido de la capital, Varsovia. El jefe del Kremlin parece haber estado apuntando a la confianza y la unidad de la OTAN, con un golpe parcial aparentemente dirigido a Donald Trump. ¿Qué hará ahora la OTAN?

Salen a la venta los boletos para el Mundial 2026: precios, fechas y cómo comprar

Faltan más de 290 días para el comienzo de la Copa del Mundo de 2026, pero esta semana unos cuantos aficionados pueden sentirse un poco más cerca. La FIFA lanzó la primera fase de la venta de entradas, que se extenderá hasta el viernes 19.

Una roca de Marte contiene la “señal más clara” de vida anti﻿gua en el planeta, dice la NASA

Científicos creen que las intrigantes “manchas de leopardo” en una roca muestreada el año pasado por el rover Perseverance en Marte podrían haber sido causadas por vida antigua, anunció la NASA el miércoles.

El rey Carlos y el príncipe Harry se reúnen después de 19 meses

El duque de Sussex se reunió con su padre, el rey Carlos III, el miércoles para su primer encuentro presencial en 19 meses, lo que desató especulaciones sobre la inminente resolución de la prolongada ruptura de la familia real.

1 millón

Los aranceles de Trump podrían llevar a casi un millón de estadounidenses a la pobreza, según una investigación.

“Nadie comprendía ni compartía el corazón de la juventud estadounidense mejor que Charlie”

— Lo dijo Donald Trump sobre Charlie Kirk al confirmar la muerte del activista.

Cámara capta a raros macacos jugando en una reserva natural de China

Un grupo de macacos de cola corta, también conocidos como macacos oso, fue captado por una cámara infrarroja en una reserva natural en la provincia de Yunnan, China. En el video se puede ver a una familia de estos inusuales monos paseando entre los árboles. Incluso, uno de los jóvenes macacos parece acercarse para jugar con la cámara de monitoreo.

