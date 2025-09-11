La muerte violenta de Kirk es una tragedia nacional en unos Estados Unidos polarizados

Análisis por Stephen Collinson, CNN

La muerte violenta de Charlie Kirk es una tragedia para todos los estadounidenses, incluso para aquellos que desdeñaban al carismático portavoz de los jóvenes conservadores MAGA.

Esto se debe a que la bala que mató al padre de dos hijos de 31 años en el campus universitario de Utah el miércoles también fue un ataque escalofriante a la libertad de expresión y a la democracia, los únicos baluartes contra un descenso acelerado hacia una violencia política que se autoperpetúa.

Y el riesgo es que la última muerte violenta de una figura política en Estados Unidos tenga consecuencias desconocidas en una nación que está enojada y que ya enfrenta una era política fracturada.

El último acto de Kirk fue una reunión pública como muchas que había celebrado en universidades de todo el país, inspirando a jóvenes conservadores que a veces se sentían marginados en campus a menudo progresistas y debatiendo con jóvenes que aparecieron para desafiarlo.

El fundador de Turning Point USA, que jugó un papel vital en el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, fue una figura controvertida cuya retórica tenía la capacidad de insultar a muchos de sus conciudadanos, especialmente de la izquierda.

Pero murió tratando de persuadir a otros estadounidenses para que se unieran a su causa política, utilizando precisamente la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de reunión pacífica y de expresión, incluso —y especialmente— si resulta ofensiva para otros

“Cuando alguien le quita la vida a una persona debido a sus ideas o sus ideales, entonces ese mismo fundamento constitucional se ve amenazado”, dijo Spencer Cox, gobernador republicano de Utah, después del fallecimiento de Kirk.

El expresidente George W. Bush, en una rara declaración, resumió los peligros que enfrenta la nación después de que Kirk fuera baleado por un agresor desconocido que todavía estaba prófugo el miércoles por la noche.

“Hoy, un joven fue asesinado a sangre fría mientras expresaba sus opiniones políticas”, escribió Bush. “Ocurrió en un campus universitario, donde el intercambio abierto de ideas opuestas debería ser sagrado. La violencia y el vitriolo deben erradicarse del espacio público”, apuntó.

No había información sobre el motivo de ataque y la búsqueda del autor todavía estaba en curso este miércoles por la noche.

La agresión contra Kirk marca el último horror en una era en la que los desacuerdos políticos se han solidificado en una amarga enemistad que divide al país.

Hace apenas un año, Trump escapó por poco de un atentado durante la campaña en Pensilvania. Esta semana se formó un jurado para el juicio contra un hombre acusado de intentar asesinarlo en un incidente posterior en Florida.

En junio, la presidenta emérita de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, demócrata, y su esposo fueron agredidos de manera mortal en su casa en lo que el FBI calificó como un “horrendo acto de violencia selectiva”, perpetrado porque las víctimas eran funcionarios electos.

El senador estatal de Minnesota, John Hoffman, y su esposa también recibieron disparos, pero sobrevivieron.

Otro demócrata, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, escapó con su familia de un presunto incendio provocado en la mansión del gobernador en abril.

La política estadounidense es notoriamente propensa a asesinatos, tiroteos y violencia. Pero existe la horrible sensación de que la situación está empeorando.

“Se ha desatado la violencia política. Podemos hablar de este o aquel intento o de aquel asesinato. Está sucediendo tanto en la izquierda como en la derecha, y la gente racional lo sabe, sabe lo que muestran los datos”, declaró Juliette Kayyem, analista senior de seguridad nacional de CNN, en “Erin Burnett OutFront” este miércoles.

“Lo que necesitamos en común como nación es comprender que una sociedad libre solo existe cuando las personas sienten que pueden entrar en la arena política como lo hizo Charlie Kirk, y decir cosas que les gusten, que les disgusten, sin ser asesinadas por ello.

Esto es un ataque tanto contra Estados Unidos como contra Charlie Kirk”, argumentó.

Un temor ahora es que el asesinato de Kirk genere más violencia, represalias y un ciclo cada vez más profundo de derramamiento de sangre político.

Los líderes nacionales, desde Trump hacia abajo, deben ahora hacer todo lo posible para evitar que el dolor y la ira desencadenen una reacción de ese tipo.

“Este es un momento oscuro para Estados Unidos”, dijo el presidente en una declaración desde la Oficina Oval este miércoles por la noche, calificando a Kirk de “mártir de la verdad y la libertad”.

En las horas posteriores a la confirmación de la muerte de Kirk, políticos de ambos partidos ofrecieron sus condolencias, advirtiendo contra más violencia y llamando a la calma.

Esto siempre ocurre después de este tipo de tragedias. Pero en cuestión de momentos, la retórica política que puede incitar a personas susceptibles a contemplar actos perversos se avivó de nuevo.

Este miércoles por la noche, en el Capitolio, las tensiones estallaron cuando la representante republicana Anna Paulina Luna gritó a los demócratas en el pleno de la Cámara de Representantes que ellos “causaron esto”.

La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez declaró a Manu Raju de CNN que los republicanos debían apoyar medidas de seguridad con armas de fuego para frenar este tipo de violencia. “Ya basta de esto. Esto es horrible. Es terrible, y el asesinato de Charlie Kirk corre el riesgo de desencadenar un caos político y una violencia que no podemos arriesgar en Estados Unidos. No podemos arriesgarnos”.

Cox encontró una elocuencia a la altura de un momento traumático y llamó a todos a “dejar de odiar a nuestros compatriotas”. Continuó: “Nada de lo que diga puede unirnos como país. Nada de lo que diga ahora mismo puede arreglar lo que está roto…

necesitamos desesperadamente líderes en nuestro país, pero más que líderes, necesitamos que cada persona en este país reflexione sobre dónde estamos y dónde queremos estar, y se pregunte: ¿Es esto lo que hemos logrado? ¿Es esto lo que 250 años nos han dado?”

Es improbable que la plegaria de Cox tenga respuesta, a juzgar por los viles estallidos en redes sociales tras el tiroteo.

Algunos miembros de la izquierda publicaron respuestas celebratorias a las publicaciones en redes sociales de luto por Kirk, o hicieron referencias burlonas a los “pensamientos y oraciones” que los republicanos suelen ofrecer tras los tiroteos masivos.

Y algunos usuarios conservadores de redes sociales acusaron abiertamente a los demócratas que ofrecieron sus condolencias de ser los culpables de la muerte de Kirk y pidieron venganza.

Los estadounidenses siempre han estado divididos, y la violencia política ha azotado a una república que perdió medio millón de almas en una guerra civil. Pero la muerte de Kirk demostró cómo las redes sociales se han convertido en un punto de encuentro para quienes expresan opiniones políticas marginales con impunidad.

La plaza pública que mencionó Bush es ahora mucho más grande y se ve más fácilmente contaminada por el extremismo.

En momentos como este, se suele decir que la violencia política y los asesinatos son un problema típicamente estadounidense. Al fin y al cabo, cuatro presidentes han sido asesinados. Varios más sobrevivieron a tiroteos, entre ellos Ronald Reagan y Gerald Ford.

El reverendo Martin Luther King Jr. y Robert F. Kennedy fueron asesinados en el terrible año de 1968.

Más recientemente, la entonces representante demócrata Gabrielle Giffords y el representante republicano Steve Scalise sufrieron graves lesiones en tiroteos. El esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, Paul, sufrió una grave lesión en la cabeza en un ataque en su domicilio.

En una nueva forma de violencia presuntamente política, el director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, recibió un disparo en Midtown Manhattan. Luigi Mangione, acusado de matarlo, fue considerado un héroe por algunos izquierdistas en redes sociales. Se declaró inocente.

Pero otras naciones occidentales también han sido víctimas de derramamiento de sangre.

En 2022, el ex primer ministro de Japón Shinzo Abe fue asesinado. También lo fue, en 2002, el político holandés antiinmigración Pim Fortuyn. Y la misma suerte corrió en 1986, el primer ministro de Suecia, Olof Palme.

Dos parlamentarios británicos, Jo Cox y David Amess, fueron atacados y murieron en el ejercicio de sus funciones durante la última década. Y el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, fue asesinado en 1995 durante un mitin que celebraba su liderazgo en los acuerdos de paz de Oslo.

Pero si bien el asesinato político no es un rasgo exclusivamente estadounidense, este país parece especialmente susceptible a que las diferencias políticas se tornen violentas, en parte debido a las fuertes diferencias sobre la naturaleza misma de la nación y la fácil disponibilidad de armas de fuego.

Que el asesinato de Kirk genere un nuevo patrón de violencia podría depender de cómo reaccionen sus correligionarios republicanos del movimiento MAGA.

Mucho dependerá de Trump, un presidente que no es conocido por calmar los ánimos. El mandatario mismo ha recurrido a la retórica extrema. El fin de semana pasado, compartió un meme en redes sociales que insinuaba que estaba a punto de invadir Chicago, tras el uso de tropas federales en la represión del crimen.

Y el presidente incitó el brote de violencia política masiva más notorio en décadas cuando sus partidarios invadieron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 para intentar revertir el resultado de unas elecciones presidenciales demócratas que perdió.

Trump, quien era cercano a Kirk, podría bajar la temperatura con un discurso que inste a la calma. Una opción sería que los principales líderes republicanos y demócratas se manifestaran juntos en solidaridad. Pero en una época en la que cada bando culpa al otro de fomentar la violencia, eso es imposible de imaginar.

En un inquietante giro a su panegírico a Kirk, Trump insinuó este miércoles que su respuesta sería una intensificación de su represión del orden público y de sus propias tendencias autoritarias. “Mi administración encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros actos de violencia política, incluyendo a las organizaciones que la financian y apoyan, así como a quienes persiguen a nuestros jueces, agentes del orden y a todos los que mantienen el orden en nuestro país”, declaró.

Trump mencionó específicamente solo la violencia política cometida contra republicanos.

En abril de 1968, Robert F. Kennedy, quien entonces hacía campaña para la nominación presidencial demócrata, tuvo la difícil tarea de anunciar el asesinato del reverendo King ante una multitud mayoritariamente afroamericana en Indianápolis.

Kennedy dijo: “Lo que necesitamos en Estados Unidos no es división; lo que necesitamos en Estados Unidos no es odio; lo que necesitamos en Estados Unidos no es violencia ni anarquía; sino amor, sabiduría y compasión mutua”.

Kennedy continuó: “La gran mayoría de la gente blanca y la gran mayoría de la gente negra de este país desea vivir junta, mejorar nuestra calidad de vida y justicia para todos los seres humanos que habitan nuestra tierra”.

Las palabras de Kennedy también podrían aplicarse a las divisiones políticas actuales. Su discurso es más conmovedor en retrospectiva, ya que él mismo fue asesinado dos meses después.

Pero después de otra muerte horrible que ataca directamente los cimientos de la promesa de Estados Unidos, es difícil tener esperanza.

“No podemos resolver nuestros problemas si no podemos hablar entre nosotros”, declaró este miércoles a Jake Tapper de CNN el Dr. Jonathan Reiner, profesor y cardiólogo que atiende a muchos congresistas. “Y no podemos resolver nuestros problemas si vamos a matarnos unos a otros”.

