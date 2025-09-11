Estados Unidos y Japón inician ejercicios que incluyen misiles que China califica de amenaza

Por Brad Lendon, Nectar Gan y Haley Britzky, CNN en Español

Estados Unidos y Japón inician este jueves dos semanas de ejercicios militares que desplegarán un sistema de misiles capaz de alcanzar China continental, una acción que Beijing ya ha condenado como una amenaza a la seguridad y estabilidad regional.

Los ejercicios Resolute Dragon comienzan menos de 48 horas después de que el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, se comunicara por videollamada con su homólogo de China, el almirante Dong Jun, en sus primeras conversaciones conocidas, que el Pentágono calificó de “francas y constructivas”.

Los ejercicios militares entre Estados Unidos y Japón se producen poco más de una semana después de un gran desfile militar chino en Beijing, durante el cual el Ejército Popular de Liberación mostró algunos de sus sistemas de misiles más nuevos mientras el líder Xi Jinping observaba junto al presidente Vladimir Putin y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.

Los ejercicios conjuntos contarán con misiles Typhon y NMESIS de Estados Unidos, así como misiles tierra-tierra Tipo 12 de Japón, según un comunicado de prensa del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

Los sistemas de misiles de distintos alcances proporcionan una capacidad “en capas” para “proteger vías fluviales críticas, defender terrenos clave y proyectar potencia desde tierra”, señala el comunicado.

Beijing ya ha calificado el despliegue del Typhon, también conocido como sistema de capacidad de alcance medio (MRC) de las fuerzas armadas estadounidenses, como “una amenaza sustancial a la seguridad estratégica en la región”.

“Estados Unidos y Japón deben respetar las preocupaciones de seguridad de otros países y no deben introducir el sistema de misiles de alcance intermedio ‘Typhon’”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, a finales del mes pasado.

El sistema Typhon es capaz de disparar el misil estándar 6 (SM-6), que puede usarse en defensa contra misiles balísticos, defensa aérea y también puede apuntar a barcos en el mar a una distancia de 370 kilómetros (230 millas), según el Proyecto de Defensa de Misiles del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

También puede disparar el misil de ataque terrestre Tomahawk, de crucero maniobrable con un alcance de 1.600 kilómetros (1.000 millas), según el CSIS.

Fue desplegado por primera vez en el Pacífico para ejercicios el año pasado en Filipinas, en una acción que también fue condenada por Beijing.

El Typhon estará en la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Iwakuni, en la principal isla de Japón, Honshu, para los ejercicios Resolute Dragon, según el comunicado de la Marina.

La nota del Cuerpo de Marines no dijo dónde se desplegarían los otros sistemas, pero sí que los ejercicios incluirían las Islas del Suroeste de Japón, que se extienden hasta 113 kilómetros (70 millas) de la costa de Taiwán, la isla autónoma que el Partido Comunista Chino reclama como propia y ha prometido tomar por la fuerza si es necesario.

El sistema NMESIS es un misil de corto alcance, de unos 185 kilómetros (115 millas), que dispara misiles que rozan el mar contra objetivos navales.

El misil Tipo 12 recientemente modernizado de Japón tiene un alcance de hasta 900 kilómetros (560 millas), según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS).

Este miércoles, Hegseth le dijo a Dong que Estados Unidos “no busca un conflicto con China ni busca un cambio de régimen ni el estrangulamiento” del país, según el portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell.

“Al mismo tiempo, sin embargo, transmitió con franqueza que Estados Unidos tiene intereses vitales en Asia-Pacífico, el teatro prioritario, y protegerá resueltamente esos intereses”, agregó Parnell.

Dong instó a Hegseth a respetar los “intereses fundamentales” de China y mencionó a Taiwán y el Mar de China Meridional, según el comunicado chino.

La llamada entre los ministros de Defensa se produce mientras Estados Unidos y China intensifican el compromiso de alto nivel a medida que aumenta la anticipación por una posible cumbre entre Xi y Trump este otoño.

Trump y sus principales asesores se preparan discretamente para viajar a Corea del Sur a finales de octubre para la reunión de ministros de Comercio del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), según informaron a CNN tres funcionarios de la administración Trump.

La cumbre se considera una oportunidad clave para que Trump se reúna con Xi.

Este miércoles, el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, conversaron por teléfono. La última vez que se reunieron fue en julio, en el marco del Foro Regional de la ASEAN en Malasia.

El comunicado chino indicó que ambas partes consideraron el contacto “oportuno, necesario y productivo” y enfatizaron en la necesidad de “aprovechar aún más la diplomacia de jefes de Estado” para ayudar a los dos países a gestionar las diferencias y mejorar la cooperación.

Mientras tanto, un grupo bipartidista de legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realizará un viaje oficial a China a finales de este mes, el primero de este tipo en más de seis años.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.