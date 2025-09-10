Venezuela despidió a Fernando Batista tras no clasificar al Mundial 2026

Por Federico Leiva, CNN en Español

No va más. Menos de 24 horas después de la durísima goleada sufrida por Venezuela ante Colombia en Maturín, que significó su eliminación rumbo a la Copa Mundial 2026, la Federación Venezolana de Fútbol anunció el despido de su director técnico, Fernando “Bocha” Batista.

“La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informa a la opinión pública que, tras concluir el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de la FIFA 2026, Fernando ‘Bocha’ Batista ha sido cesado en sus funciones como director técnico de la Selección Nacional Absoluta, junto con todo su cuerpo técnico”, comienza el comunicado de la entidad.

La FVF destacó que con Batista la Vinotinto “mostró carácter competitivo” y “momentos de evolución futbolística”, pero subrayó que “los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución”.

“La decisión responde a que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo”, sentenció la federación, que asegura que ya está buscando opciones para conformar un nuevo cuerpo técnico de cara al siguiente proceso mundialista.

Venezuela llegaba al partido del martes dependiendo de sí misma para acceder al repechaje. Recibía a Colombia, ya clasificada, en un marco festivo de un público que ansiaba ver a su selección por primera vez en un Mundial.

Pero todo terminó en pesadilla. La Vinotinto comenzó ganando 1-0 y 2-1, solo para acabar siendo arrollada por una Colombia que no tuvo piedad y sí mucha contundencia: fue 6-3 para la selección cafetera, en lo que significó la primera derrota de Venezuela como local en estas eliminatorias.

Al mismo tiempo, Bolivia venció en El Alto a Brasil por 1-0 y le sacó de las manos a Venezuela ese séptimo puesto que la clasificaba al repechaje.

Batista asumió el mando de la selección venezolana después de la polémica salida de José Néstor Pekerman del banquillo en marzo de 2023. Bajo su mando, la Vinotinto cosechó nueve victorias, ocho empates y 11 derrotas en todas las competencias.

En eliminatorias fue de mayor a menor. Tuvo empates resonantes ante Brasil, Argentina y Uruguay, e incluso llegó a estar en mitad de tabla al acabar la primera rueda de partidos. Sin embargo, el cierre fue en caída libre y con goleadas incluidas. La última ante Colombia, que terminó por dejar a la Vinotinto otra vez sin Mundial.

Se trató de un fracaso deportivo para la Vinotinto, que veía en esta primera Copa del Mundo de 48 equipos una ventana imperdible para clasificar por primera vez.

A la decepción por el resultado se le sumó una cantidad enorme de críticas por la actitud de Batista tras la goleada ante Colombia. Cuando se presentó a la conferencia de prensa, dio unas palabras durante un minuto y medio y se retiró sin responder ninguna pregunta de los periodistas que lo esperaban.

