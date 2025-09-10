Trump sobre la incursión de Rusia en la OTAN: “¡Aquí vamos!”

Por Kevin Liptak, CNN

El presidente Donald Trump reaccionó este miércoles con cierto asombro ante la incursión de drones rusos en Polonia, un miembro de la OTAN que él ha prometido defender en medio de crecientes tensiones con Moscú.

“¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones?”, preguntó Trump en una breve publicación en Truth Social. “¡Aquí vamos!”, escribió.

La breve mención del incidente —y la vaga sugerencia de consecuencias— se produjo mientras los funcionarios estadounidenses asimilaban los eventos nocturnos, cuando más de una decena de drones rusos entraron en el espacio aéreo polaco, lo que provocó que la OTAN enviara aviones de combate para derribarlos.

El incidente representó una escalada llamativa del conflicto de Rusia en la vecina Ucrania, una guerra que Trump ha intentado terminar sin éxito. Veintiséis días después de un encuentro de alto perfil en Alaska con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, parece haber poco progreso hacia el fin de la guerra.

En medio de la creciente frustración con Putin, Trump ha dicho que está listo para aplicar nuevas sanciones a Moscú, pero no ha detallado qué medidas está considerando. Y, hasta ahora, no ha impuesto nuevos castigos más allá de una sanción comercial adicional a India por sus transacciones con Rusia.

Según la Casa Blanca, Trump planea hablar más tarde este miércoles con el presidente de Polonia, a quien conoció en la Oficina Oval la semana pasada.

En esa reunión, Trump prometió su apoyo e incluso dijo que estaría dispuesto a enviar más tropas estadounidenses al país ante las dudas sobre su compromiso con una presencia militar estadounidense a lo largo del flanco oriental de la OTAN.

“Pondremos más (tropas) allí si ellos quieren”, dijo Trump durante sus conversaciones con Karol Nawrocki, el mandatario polaco. “Pero ellos han querido durante mucho tiempo tener una presencia mayor. Tenemos algunos países que tienen más — no demasiados—. Pero no, se quedarán en Polonia. Estamos muy alineados con Polonia”.

Más tarde, Trump dijo que Estados Unidos estaba “con Polonia hasta el final” y añadió que ayudará a esa nación “a protegerse”.

Sin embargo, sigue sin estar claro qué significa eso después de la incursión de drones de Rusia.

Cabe señalar que el general Keith Kellogg, enviado especial de Trump para Ucrania, estaba en camino a Polonia cuando ocurrió la incursión de drones rusos, según una fuente familiarizada con su viaje. Se espera que continúe su ruta hacia Ucrania en los próximos días, dijo otra fuente.

La operación nocturna fue la primera que la OTAN lanza desde el inicio de la guerra en Ucrania. Cazas polacos y holandeses interceptaron los drones, con la ayuda de fuerzas multinacionales italianas, alemanas y de la OTAN, según funcionarios.

Polonia ha invocado el Artículo 4 de la OTAN, lo que significa que el principal órgano de toma de decisiones políticas de la alianza se reunirá ahora para discutir la situación y sus próximos pasos.

Antes de la incursión de drones rusos en Polonia, el martes, Trump había discutido posibles nuevas sanciones a Moscú con funcionarios europeos que estaban de visita en Washington para debatir formas de aumentar la presión económica sobre Putin para poner fin a la guerra.

En la reunión, Trump pidió a Europa que aumentara los aranceles a los compradores de energía rusa —es decir, China e India— hasta un 100 %, según personas familiarizadas con la conversación. Las reuniones incluyeron a funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, dijeron las fuentes.

El principal enviado de sanciones de Europa, David O’Sullivan, estuvo entre quienes estuvieron en Washington y discutió posibles medidas adicionales sobre Moscú con funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Trump dijo el domingo que estaba preparado para aplicar nuevas sanciones a Rusia, y agregó que esperaba hablar pronto con Putin.

El martes, dijo que esa conversación podría ocurrir “esta semana o a principios de la próxima”.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

Con información de Zachary Cohen y Kylie Atwood, de CNN.

