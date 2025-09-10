Kim ha buscado durante mucho tiempo el reconocimiento como potencia nuclear. Puede que Xi se lo haya concedido

Análisis por Nectar Gan y Yoonjung Seo, CNN

De las más de decenas de líderes extranjeros invitados al masivo desfile militar de Xi Jinping en Beijing la semana pasada, nadie obtuvo mayores beneficios diplomáticos que Kim Jong Un.

El solitario líder de Corea del Norte acaparó la atención mundial con un debut de alto perfil en la diplomacia multilateral, hombro con hombro con Xi y Vladimir Putin, el presidente de Rusia, en una desafiante demostración hacia Occidente de que cuenta con el respaldo de los dos autócratas más poderosos del mundo, y un papel central en el orden global alternativo que están forjando.

Al margen, Kim subrayó su vínculo con Putin, quien prometió “nunca olvidar” los sacrificios de las tropas norcoreanas que lucharon por Rusia contra Ucrania. También celebró su primera cumbre con Xi en seis años, restableciendo los lazos con un antiguo aliado, tensados ​​por la creciente alianza militar de Pyongyang con Moscú.

Para culminar, Kim fue recibido por Xi para tomar un té y un banquete en su residencia de Zhongnanhai, el complejo amurallado de líderes en el corazón del poder político chino. Este privilegio no se concedió a ninguno de los otros 26 invitados extranjeros al desfile, excepto a Putin.

Para un líder joven que durante mucho tiempo había sido tratado como un socio menor tanto por Beijing como por Moscú, ese trato más elevado fue un rotundo golpe de propaganda.

Sin embargo, su victoria más importante puede no haber sido lo que se presentó ante las cámaras, sino lo que no se dijo.

Por primera vez, los informes oficiales de la cumbre Xi-Kim no mencionaron la desnuclearización de la península de Corea, un cambio sorprendente respecto del lenguaje de las cinco cumbres celebradas entre 2018 y 2019.

Los analistas dicen que la omisión podría indicar que Kim ha conseguido lo que buscaba desde hace tiempo: la aceptación tácita por parte de China de Corea del Norte como potencia nuclear.

Eso marcaría un giro sorprendente para Beijing, que durante mucho tiempo había defendido el objetivo de una península coreana desnuclearizada, incluso mientras Pyongyang aceleraba sus programas ilegales de misiles bajo el mandato de Kim.

“Con el objetivo de desnuclearización ahora formalmente eliminado del comunicado oficial de la reunión Xi-Kim, se confirma un cambio significativo en la política a largo plazo de China”, opinó Tong Zhao, miembro senior del Carnegie Endowment for International Peace.

“A regañadientes, pero de manera significativa, el aliado más poderoso de Corea del Norte ha abandonado la búsqueda de una península coreana libre de armas nucleares”.

Envalentonado por su viaje a Beijing, Kim presenció este lunes una prueba del más reciente motor de cohete de alto empuje de Corea del Norte, que según los medios estatales se utilizará para propulsar el nuevo misil balístico intercontinental de Pyongyang, el Hwasong-20.

“Corea del Norte ha recibido una justificación para seguir aferrándose a su poder nuclear”, apuntó Lim Eul-chul, profesor del Instituto de Estudios del Lejano Oriente de la Universidad Kyungnam en Seúl, y señaló que ambos líderes se comprometieron a fortalecer las relaciones “sin importar cómo cambie la situación internacional”.

Yang Moo-jin, profesor de la Universidad de Estudios Norcoreanos en Seúl, dijo que Kim fue el mayor ganador del desfile del Día de la Victoria de Beijing.

“La posición internacional de Kim ha mejorado significativamente”, afirmó, y agregó que “los lazos restablecidos con China a través de la cooperación económica podrían aprovecharse en (futuras) negociaciones con Estados Unidos”.

El presidente Donald Trump ya ha manifestado su voluntad de reanudar el diálogo diplomático con Kim, a pesar del fracaso de su intento durante el primer mandato de alcanzar un acuerdo de desnuclearización con el líder norcoreano.

Como principal aliado y salvavidas económico de Corea del Norte, China ha sido durante mucho tiempo clave en los esfuerzos globales para frenar las ambiciones nucleares de Pyongyang, en ocasiones trabajando en conjunto con Estados Unidos.

Beijing ha desempeñado un papel decisivo para llevar al régimen de Kim a la mesa de negociaciones y, en múltiples ocasiones, ha votado a favor de las sanciones de las Naciones Unidas.

Pero a medida que las relaciones entre Estados Unidos y China se han deteriorado en medio de la intensificación de la rivalidad estratégica, Beijing ha reducido su cooperación para frenar las ambiciones nucleares de Corea del Norte. Lo mismo ha hecho Rusia desde su invasión de Ucrania, otrora firme defensora de la no proliferación nuclear.

En 2022, China y Rusia vetaron conjuntamente una resolución liderada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU que buscaba sanciones adicionales por los renovados lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte.

La última vez que China reafirmó su compromiso con una península coreana libre de armas nucleares fue en una cumbre trilateral con Japón y Corea del Sur en 2024. Recibió una dura respuesta de Pyongyang, que denunció la declaración conjunta como una “grave provocación política” y una violación de su soberanía.

Desde entonces, Beijing se ha abstenido de hacer referencia a ese objetivo en sus declaraciones o documentos oficiales, señaló Zhao.

Mientras tanto, los crecientes vínculos militares de Rusia con Corea del Norte –culminados con la firma de un tratado de defensa mutua el año pasado– han suscitado temores de que, a cambio de armas y tropas, Putin pueda ayudar a Pyongyang a mejorar su tecnología de misiles y sus sistemas de lanzamiento de armas nucleares.

En público, los funcionarios rusos se han acercado a respaldar abiertamente el programa nuclear de Corea del Norte. El pasado septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores Serguei Lavrov declaró que Moscú consideraba la desnuclearización de Corea del Norte un “asunto cerrado” y afirmó que entendía la dependencia de Pyongyang de las armas nucleares como base de su defensa.

En julio, Lavrov fue un paso más allá, al afirmar que Rusia “respeta” las ambiciones nucleares de Corea del Norte.

Si bien Beijing no ha llegado tan lejos como Moscú, su silencioso abandono del objetivo de desnuclearización marca un cambio sutil pero importante, que podría abrir la puerta a lazos más estrechos entre China y Corea del Norte, o incluso reforzar el impulso para la cooperación trilateral con Rusia, dijo Zhao.

A pesar de su aparición conjunta sin precedentes en la Puerta de la Paz Celestial de Beijing durante el desfile militar, no se informó de que Xi, Putin y Kim hubieran convocado una cumbre trilateral al margen.

Wu Qiang, analista político independiente en Beijing, dijo que la aceptación del estatus nuclear de Corea del Norte bien podría formar parte de la visión de Xi y Putin de un orden mundial que ya no esté dominado por Estados Unidos y sus aliados.

“Como mínimo, la indulgencia de China con Pyongyang y la amenaza nuclear que representa para la seguridad de Asia-Pacífico sugieren que dicha perturbación se considera beneficiosa para sus intereses estratégicos. Mientras el debilitamiento del orden existente se alinee con sus objetivos, Beijing podría estar dispuesto a protegerlo”, afirmó.

Esto marca un marcado contraste con menos de una década atrás, cuando China y Rusia votaron con Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU para endurecer las sanciones contra Corea del Norte en 2016 y 2017.

De hecho, en 2015 fue la entonces presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye –no Kim Jong Un–, quien estuvo junto a Xi y Putin en el podio de Tiananmen para pasar revista al desfile militar que conmemoraba los 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Algunos expertos han advertido que la omisión pública de la desnuclearización por parte de Xi y Kim podría no representar un cambio en la postura oficial de China.

Shuxian Luo, profesor adjunto de estudios asiáticos en la Universidad de Hawai, Mānoa, cree que si bien el llamado habitual a la desnuclearización quedó de lado en la cumbre, es poco probable que Beijing haya abandonado esta posición en las discusiones privadas con los funcionarios norcoreanos, dada su preocupación de larga data por un “efecto dominó nuclear” en el este de Asia.

Beijing ha considerado durante mucho tiempo a Pyongyang como un activo estratégico y un lastre desestabilizador.

Si bien Corea del Norte ha servido como protección geopolítica contra Estados Unidos y sus aliados en Asia Oriental, su búsqueda de armas nucleares y misiles balísticos ha socavado la seguridad regional y ha dado a Washington una justificación para expandir su presencia militar a las puertas de China.

También corre el riesgo de desencadenar una reacción en cadena, incitando a otras potencias regionales como Corea del Sur y Japón a desarrollar sus propios arsenales, especialmente ante las dudas sobre la fiabilidad del paraguas nuclear estadounidense bajo el gobierno de Trump.

Corea del Sur ya se enfrenta a crecientes demandas internas de una solución de seguridad a largo plazo, que podría incluir una disuasión nuclear autóctona, afirmó Zhao. “Si bien es improbable con el actual gobierno progresista, la probabilidad general de que se produzca tal desarrollo ha aumentado”, añadió.

La aceptación tácita por parte de China del estatus nuclear de Corea del Norte también podría haber estado influenciada por las señales de altos funcionarios de la administración Trump, quienes expresaron tolerancia hacia la proliferación nuclear aliada, así como por la preocupación de Beijing respecto a AUKUS, un programa mediante el cual Estados Unidos y el Reino Unido asistirán a Australia en la construcción de submarinos de propulsión nuclear, afirmó Zhao.

China ha presentado AUKUS como un paso hacia la transferencia de materiales para armas nucleares.

“Al interpretar estas acciones como evidencia de que Washington se está alejando de una postura de principios de no proliferación, Beijing podría sentirse justificado al priorizar sus intereses geopolíticos sobre las normas globales de no proliferación”, sostiene Zhao. “Esto envía una señal preocupante que podría animar a otros posibles estados nucleares a explotar la rivalidad entre grandes potencias para sus propias ambiciones de proliferación”.

