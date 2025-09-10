Cuba sufre un nuevo apagón en todo el país, el cuarto en menos de un año

Por CNN Español

Cuba sufrió este miércoles un nuevo apagón en todo el país, según informó en redes sociales la estatal Unión Eléctrica (UNE). Es el cuarto a nivel nacional en menos de un año.

El corte eléctrico general ocurrió a las 9:14 a.m. hora local.

“Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico, SEN, que puede estar asociada a una salida inesperada de la CTE Guiteras, no obstante se investigan las causas. Ya comenzó el proceso de restablecimiento”, informaron desde la cuenta oficial de X del Ministerio de Energía y Minas de Cuba.

Aunque algunos cubanos cuentan con generadores de respaldo, el apagón significa que la mayoría de los 11 millones de habitantes de la isla —que ya sufren cortes de energía regulares— se quedarán totalmente sin electricidad, ya que la envejecida infraestructura del país vuelve a fallar.

El sistema energético de Cuba acumula años de falta de mantenimiento e inversión, situación que se agravó con la temporada de huracanes del año pasado. Esto derivó en varios colapsos generales a fines de 2024 y generó algunas protestas callejeras.

La Unión Eléctrica de Cuba informa a diario en redes sociales a cuánto llega el déficit energético entre la disponibilidad y la demanda. Se ha convertido en algo habitual que los apagones simultáneos superen el 40 % del país.

Con información de Patrick Oppmann y Gonzalo Zegarra