Al menos dos estudiantes heridos por disparos en escuela del área de Denver, según autoridades

Al menos dos estudiantes recibieron disparos en el bachillerato Evergreen en Evergreen, Colorado, según la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson.

Los estudiantes están siendo trasladados a un hospital cercano, informó el sheriff. Evergreen se encuentra aproximadamente a 28 millas (45 kilómetros) al suroeste de Denver.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.

