Sheinbaum informa que 23 mexicanos fueron detenidos en la redada masiva en la planta de Hyundai en Georgia

Hay 23 mexicanos entre los casi 500 inmigrantes detenidos la semana pasada en un operativo en una planta automotriz en Georgia, según informó este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Nos informaron que de la última redada son 23 mexicanos que fueron detenidos en Georgia, en esta planta automotriz”, dijo la mandataria en su conferencia de prensa diaria, citando información proporcionada por la oficina del cónsul general en Atlanta.

Además, detalló que 13 de ellos pidieron asistencia consular y 10 no lo hicieron. “Todos tienen derecho a pedirlo, depende de ellos solicitarlo”, aclaró Sheinbaum.

La mandataria calificó las redadas como “injustas” y afirmó que ciudadanos mexicanos “están siendo detenidos por alguna razón, algunos incluso con permisos”.

Autoridades estadounidenses informaron que la mayoría de los detenidos en la planta de Ellabell, a unos 40 kilómetros al oeste de Savannah, son coreanos, aunque no ofrecieron un desglose de las nacionalidades.

Cerca de 500 agentes federales, estatales y locales irrumpieron en el sitio de fabricación de baterías, en lo que es la mayor redada migratoria en lo que va del segundo mandato del presidente Donald Trump.

CNN consultó al ICE sobre las verificaciones de documentación en el operativo y está a la espera de respuesta.

Steven Schrank, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, señaló que algunos de los trabajadores podrían haber sido contratistas o subcontratistas. Un portavoz de Hyundai declaró a CNN que no cree que ninguno de los arrestados fuera empleado directo de Hyundai Motor Company.

El Gobierno de Trump ha advertido que planea realizar nuevas redadas en los próximos días. El domingo, el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, confirmó que existen planes para que agentes federales de inmigración se dirijan a Chicago y otras ciudades santuario esta semana, llamándolas “áreas problemáticas”.

