La familia Murdoch resuelve disputa de sucesión con Lachlan y permanece al mando del imperio mediático

Lachlan, el hijo elegido por Rupert Murdoch, seguirá al frente del negocio familiar, anticipándose a un desafío previsto de sus hermanos por la inclinación política del imperio mediático conservador.

En cambio, tres hermanos abandonan el negocio por completo, en un desenlace digno del dramático final de una serie de televisión.

Una prolongada batalla legal sobre el futuro del fideicomiso familiar Murdoch se resolvió el lunes, según declaraciones de las dos empresas, Fox Corp y News Corp.

Las empresas informaron que la actual estructura de fideicomiso de la familia Murdoch será reemplazada. Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch y James Murdoch, descritos en documentos legales como los “miembros salientes”, recibirán alrededor de US$ 1.000 millones cada uno por sus acciones, según una persona con conocimiento de la transacción.

James, por su parte, se ha sentido profundamente preocupado durante años por la programación derechista de Fox News Channel y por otros aspectos del negocio familiar. También ha donado a los demócratas y apoyado a grupos progresistas.

Algunos allegados de James han hablado de un escenario en el que podría colaborar con Prue y Elisabeth para destronar a Lachlan en caso de la muerte de su padre.

Temiendo precisamente esa posibilidad, Rupert tomó varias medidas para reforzar a Lachlan, quien está estrechamente alineado con las posturas conservadoras de su padre y es presidente ejecutivo de ambas empresas.

El drama de la sucesión realmente comenzó en 2023, cuando el mayor de los Murdoch intentó enmendar el fideicomiso familiar. El fideicomiso original, establecido hace décadas tras el divorcio de Murdoch de su segunda esposa, repartía las acciones con derecho a voto entre los cuatro hijos mayores de Rupert.

El patriarca quería consolidar el control con Lachlan y excluir a sus otros hijos, una maniobra tanto sorprendentemente personal como abiertamente política.

El trío se opuso a la medida, impugnándola en un tribunal de Reno, Nevada, un estado que ofrece uno de los entornos más privados para cuestiones como las decisiones sobre fideicomisos familiares, permitiendo que las partes y los jueces mantengan los casos a puerta cerrada hasta tal extremo que ni siquiera se publicita su existencia en los registros judiciales.

Un juez se negó a desclasificar el proceso, pero la noticia de la batalla legal se filtró. Fuentes dijeron a CNN que las disputas sobre el fideicomiso familiar estaban desgarrando a la familia.

El tribunal de Nevada falló en contra de Rupert Murdoch el invierno pasado, determinando que Rupert, Lachlan y sus representantes habían actuado de “mala fe”.

James, Elisabeth y Prudence dijeron entonces que esperaban “superar este litigio” y “enfocarse en fortalecer y reconstruir las relaciones entre todos los miembros de la familia”.

El fallo de Nevada aparentemente impulsó conversaciones legales que desembocaron en lo que las empresas calificaron el lunes como una “resolución mutua de los procedimientos legales”.

Lachlan y dos hermanas menores, Grace y Chloe, tendrán acciones en un nuevo fideicomiso que poseerá las participaciones de control en ambas empresas de ahora en adelante.

