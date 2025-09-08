Korean Air enviará un Boeing 747 para repatriar a los detenidos por ICE

Por Mike Valerio, CNN

Korean Air confirmó que uno de los Boeing 747 de la aerolínea saldrá de Corea del Sur tan pronto como este miércoles para ayudar en la repatriación de más de 300 ciudadanos coreanos detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El vuelo chárter B747-8I tiene previsto salir del Aeropuerto Internacional de Incheon, cerca de Seúl, este miércoles por la mañana, con destino al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, en Georgia.

El avión partirá sin pasajeros y tiene capacidad para 368 personas, según informó este martes un portavoz de Korean Air.

Se espera que el vuelo de regreso, de hasta 15 horas de duración, salga de Atlanta a última hora de la tarde de este miércoles, hora local.

ICE detuvo a los ciudadanos surcoreanos el 4 de septiembre, durante una operación a gran escala de control de inmigración en una planta de baterías del Grupo Hyundai Motor-LG Energy Solution en construcción en Georgia.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que la redada tenía como objetivo las infracciones de visados y el empleo no autorizado.

Los trabajadores se encuentran actualmente recluidos en un centro de detención de ICE en Folkston, Georgia, antes de su traslado previsto a Atlanta para el vuelo chárter.

El centro de detención se encuentra a más de cuatro horas en auto del aeropuerto.

La redada, en la que quedaron envueltos más de 300 surcoreanos, atrajo una gran atención en Corea del Sur, donde legisladores, grupos cívicos y medios de comunicación criticaron las imágenes de los detenidos esposados y encadenados.

