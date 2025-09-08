DEA dice que asestó un duro golpe al Cártel de Sinaloa en megaoperativo: más de 600 arrestos y toneladas de droga incautada

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) anunció este lunes los resultados de un operativo coordinado a nivel nacional e internacional contra el Cártel de Sinaloa que dejó 617 detenidos y la incautación de más de 10 toneladas de drogas vinculadas a la organización criminal, considerada una de las más peligrosas y poderosas del mundo.

Durante una ofensiva de cinco días —entre el 25 y el 29 de agosto— agentes de la DEA llevaron a cabo acciones en 23 jurisdicciones dentro de Estados Unidos y siete regiones en el extranjero, aunque no se especificaron los países donde se realizaron las intervenciones internacionales.

El saldo del operativo es de 617 personas detenidas, más de 10 toneladas de drogas incautadas, 420 armas decomisadas, y más de US$ 11 millones de dólares en efectivo confiscados, además de bienes valorados en casi US$ 1,7 millones, según la agencia.

Entre los estupefacientes incautados se encuentran 480 kilogramos de fentanilo en polvo, 714.707 pastillas falsificadas, 2,2 toneladas de metanfetamina, 7,4 toneladas de cocaína y 16,5 kilogramos de heroína.

Este presunto nuevo golpe al narcotráfico se produce una semana después de la visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a México donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y después de los desacuerdos públicos entre Sheinbaum y la DEA.

El operativo forma parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para desmantelar las redes de tráfico y financiamiento del Cártel de Sinaloa, designado en febrero como Organización Terrorista Extranjera por el Gobierno de Donald Trump.

“Cada kilogramo de veneno incautado representa una vida salvada. No vamos a descansar hasta destruir por completo la estructura del Cártel de Sinaloa”, dijo el jefe de la DEA, Terrance Cole en el comunicado.

La ofensiva también responde a la creciente crisis del fentanilo en Estados Unidos, donde esta droga sintética es responsable de decenas de miles de muertes cada año. Según la DEA, la organización criminal mantiene operaciones en al menos 40 países y cuenta con miles de facilitadores en todo el mundo.

