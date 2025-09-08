Comisión de la Cámara de Representantes publica “libro de cumpleaños” y otros registros del patrimonio de Epstein

Por Annie Grayer, CNN

La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó este lunes por la noche registros del patrimonio de Jeffrey Epstein, incluida una colección de cartas regaladas al fallecido delincuente sexual convicto por su 50° cumpleaños que incluía una nota con el nombre del presidente Donald Trump.

Además del “libro de cumpleaños”, los registros incluían el último testamento de Epstein, entradas de su libreta de direcciones y el acuerdo de no procesamiento de 2007 entre Epstein y la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Antes de la publicación de todos los registros, los demócratas de la comisión habían publicado en X una imagen de la página del llamado libro de cumpleaños con el nombre de Trump. El presidente ha negado repetidamente haber escrito la carta y demandó por difamación a The Wall Street Journal, que fue el primer medio en informar sobre ella.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en una publicación en X: “Está muy claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen ni la firmó. El equipo legal del presidente Trump continuará litigando con firmeza”.

En una publicación separada, el subjefe de gabinete de comunicaciones de la Casa Blanca, Taylor Budowich, también negó que Trump hubiera firmado el libro de Epstein y compartió varias imágenes con la firma del presidente.

La firma en el documento se parece mucho a las imágenes que circulan en línea de la firma de Trump en otros documentos, en particular cuando Trump firma solo con su primer nombre.

La comisión ha estado indagando en el caso Epstein y ha requerido la comparecencia de los herederos para que entreguen documentos como parte de su investigación en curso. La investigación se produce en medio de una presión, incluso desde dentro del propio partido del presidente, para lograr mayor transparencia en el caso y la divulgación de más información.

Los republicanos y demócratas de la comisión del Congreso anunciaron que planean publicar documentos adicionales tras revisar lo entregado por el patrimonio. No quedó claro cuándo se publicarían más documentos.

El representante Robert García, el demócrata de mayor rango de la comisión, dijo que el panel había obtenido la “nota del presidente Trump que, según él, no existe”, y agregó: “Es hora de que el presidente nos diga la verdad sobre lo que sabía y publique todos los archivos de Epstein”.

Un asistente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes dijo que, además del “libro de cumpleaños”, el patrimonio entregó “el último testamento de Epstein inmediatamente anterior al 8 de agosto de 2019; el acuerdo de no enjuiciamiento del 24 de septiembre de 2007 entre la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y Epstein; entradas de los libros de direcciones/contactos de Epstein desde el 1 de enero de 1990 hasta el 10 de agosto de 2019; e información sobre las cuentas bancarias conocidas de Epstein”.

Los demócratas de la comisión publicaron este lunes por la noche lo que dijeron que era otra página del “libro de cumpleaños”: publicaron una carta con una foto que describieron como “Epstein y un antiguo miembro de Mar-a-Lago bromeando sobre venderle una mujer ‘totalmente depreciada’ a Donald Trump por US$ 22.500”.

La foto muestra a Epstein de pie junto a varias personas con un cheque de gran tamaño, escrito para que pareciera que Trump lo había extendido a Epstein por US$ 22.500. La comisión no identificó a las otras personas en la foto. Debajo de la foto, un epígrafe escrito a mano dice: “¡Jeffrey demuestra su talento inicial con el dinero y las mujeres! Se vende ‘totalmente depreciada’ [reinterpretado] a Donald Trump por US$ 22.500”.

CNN se comunicó con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

El abogado Daniel H. Weiner, representante del patrimonio, confirmó a CNN que se había transmitido al panel una producción inicial de documentos y dijo que “los co-ejecutores continuarán produciendo de forma continua documentos en respuesta a la citación del comité”.

Los abogados que representan el patrimonio señalaron en una carta obtenida por CNN que acompaña a la producción del documento que hay ciertas tachaduras en el libro, que supuestamente fue compilado por la socia de Epstein, Ghislaine Maxwell, y que consta de tres volúmenes.

“Tenga en cuenta que, por precaución, hemos censurado los nombres y rostros de las mujeres y menores que aparecen en el libro (excepto la Sra. Maxwell, figuras públicas y fotos familiares o de clase) para garantizar que ninguna víctima potencial sea identificable públicamente”, escribieron Weiner y el abogado Daniel Ruzumna.

“También hemos censurado las fotografías que revelan desnudez en el libro”, añadieron.

Los miembros de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes y su personal tendrán la oportunidad de revisar las versiones sin editar del libro y otros documentos, como informó anteriormente CNN.

En respuesta a la solicitud de la comisión de “una lista potencial de clientes involucrados en sexo, actos sexuales o tráfico sexual facilitado por el Sr. Jeffrey Epstein”, en la citación, los abogados del patrimonio de Epstein dijeron que “no están al tanto de la existencia” de dicha lista.

Como informó anteriormente CNN, se espera que un grupo bipartidista de miembros de la comisión viaje a la ciudad de Nueva York a finales de esta semana para reunirse con los abogados que representan al patrimonio y ver documentos sin editar relacionados con la investigación.

La comisión había publicado previamente decenas de miles de páginas de documentos de los archivos de Epstein entregados al panel por el Departamento de Justicia. Sin embargo, los demócratas del panel criticaron la presentación de dichos documentos tras alegar que contenían poca información nueva.

Con información de Samantha Waldenberg de CNN.