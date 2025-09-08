Cancilleres de Venezuela e Irán refuerzan su alianza frente a “amenazas” de EE.UU.

Por CNN en Español

Los ministros de Exteriores de Venezuela e Irán sostuvieron una llamada telefónica en la que reafirmaron la alianza bilateral y denunciaron las “amenazas” de Estados Unidos a Caracas, según informó la Cancillería iraní en un comunicado.

El ministro Seyed Abbas Araghchi condenó en la conversación con su homólogo venezolano, Yván Gil, las “acciones unilaterales e intimidatorias de Estados Unidos contra otros países”, según el mensaje divulgado este domingo.

“Amenazar con el uso de la fuerza contra otras naciones independientes en desarrollo constituye una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas y una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales”, dijo el canciller iraní, indicó el comunicado.

El canciller venezolano, que publicó este lunes en sus redes un enlace con la noticia de la llamada sin aportar otros detalles ofreció en la conversación un reporte de la situación en la región y “expresó su esperanza de que otros miembros de los BRICS y otros países de Sudamérica adopten una postura firme y condenen las acciones hostiles de EE.UU.”, señaló el informe del ministerio iraní.

Teherán y Caracas mantienen vínculos políticos cercanos desde hace casi dos décadas, con abiertas tensiones hacia Estados Unidos.

“Es esencial que todos los gobiernos responsables, reconociendo la gravedad de la situación actual, eviten la propagación de la anarquía y la inseguridad”, dijo el canciller iraní, en aparente alusión al despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe y al ataque que dejó 11 muertos contra una embarcación que, según Washington, transportaba drogas en aguas internacionales.

Araghchi también declaró “la solidaridad y el apoyo de la República Islámica de Irán al pueblo de Venezuela frente al acoso de Estados Unidos”, dijo la Cancillería.

